Audiência Pública na ALEP vai reunir setor de fertilizantes do Paraná

Na próxima segunda-feira, dia 19 de outubro, o Deputado Requião Filho reúne representantes do setor de fertilizantes no Paraná. O objetivo é levantar possibilidades de oferecer melhores condições tributárias para os produtores paranaenses.

Segundo eles, é preciso aumentar a competitividade da indústria nacional, que vem sendo prejudicada por um convênio que isenta os fertilizantes importados do pagamento de ICMS, enquanto os tributos nacionais variam entre 4,9% e 8,4%.

A reunião será realizada e modo remoto, via Zoom, com transmissão ao vivo nas redes da Assembleia Legislativa do Paraná, às 10h30.

Requião Filho encaminhou convites a todos os deputados, em especial aos integrantes da Comissão de Finanças e Tributação, e Comissão de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural. Também estarão presentes representantes do Sindicato Nacional da Indústria de Matérias-Primas para Fertilizantes – Sinprifert.