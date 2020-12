Aumento do pedágio confirma ganância de empreiteiras e complacência do Judiciário

O aumento do pedágio no Paraná é mais uma demonstração da ganância das concessionárias, que cobram tarifas absurdas e lesivas aos paranaenses, e da complacência de setores do Poder Judiciário - que sempre decidem em favor das empresas e contra a população. “É inacreditável como essas concessões beneficiam empreiteiras e como magistrados desprezam o interesse público”, afirma o deputado estadual Tercilio Turini.

Na região de Londrina, mais uma vez a Econorte/Triunfo consegue decisão judicial e aumenta em mais de 7% os preços nas praças de Jataizinho, Sertaneja e Jacarezinho. “Parece um golpe institucionalizado contra o cidadão. Essas concessões são criminosas, motivaram prisões de dirigentes de concessionárias e agentes públicos por prática de corrupção e sobrepreço nas tarifas. Como pode um juiz desconsiderar todo o histórico de crimes, confessados em delações, e conceder aumento do pedágio para encher ainda mais os cofres de empreiteiras”, questiona o deputado.

Tercilio Turini salienta que as rodovias são exploradas em regime de concessão de um serviço público e, dessa forma, deve prevalecer o interesse coletivo. “Há muitos anos as decisões judiciais desrespeitam direitos do cidadão e privilegiam as concessionárias. O Paraná não suporta mais liminares e outras medidas que enriquecem alguns e metem a mão no bolso dos paranaenses”, afirma.

O deputado enfatiza que o aumento do pedágio reforça a necessidade de mobilização de todos os segmentos da comunidade para evitar que as futuras concessões se transformem em arapucas como os atuais contratos. “É preciso muita atenção porque as concessionárias ganharam salvo conduto da Justiça com acordos de leniência que, outra vez, só beneficiaram empreiteiras gananciosas e acostumadas a práticas de corrupção”, diz Tercilio Turini.