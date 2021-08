Banco de projetos reforça perfil municipalista do Paraná, afirma Romanelli

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB), primeiro secretário da Assembleia Legislativa do Paraná, afirmou na quarta-feira (4) que o banco de projetos urbanos, criado pelo Governo do Estado, reforça o perfil municipalista do Paraná. “Temos um histórico recente de ajuda mútua, de parceria entre deputados, governo e prefeituras. Esta ideia reforça este perfil municipalista e contribui para o desenvolvimento das cidades”, disse.

Romanelli destaca que há dois anos a Assembleia Legislativa está contribuindo para o progresso dos municípios ao liberar recursos do próprio orçamento para obras e projetos urbanos. “Neste ano, estamos aplicando R$ 250 milhões no programa Paraná Mais Cidades para atender os 399 municípios paranaenses. O municipalismo faz parte do dia-a-dia dos deputados”, explica.

O banco de projetos foi apresentado a prefeitos e técnicos dos municípios paranaenses pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas, Paraná Edificações e Paranacidade. A proposta conta com nove projetos de engenharia padronizados. “Isso agiliza a realização das obras. Desonera as cidades e potencializa o uso do recurso público”, analisa Romanelli.

Na avaliação do deputado Romanelli, os projetos são importantes porque atendem demandas na área social e esporte, na segurança e no estímulo à geração de emprego e renda. Os projetos de engenharia permitem a construção de arena eco-lutas, capela mortuária, conselho tutelar, centro de atendimento ao turista, destacamento da Polícia Militar, além de quatro modelos de barracões – coworking, comercial, industrial e para feiras livres.

Recursos

De acordo com o Governo, a execução das obras não fica condicionada aos recursos liberados pelo Estado. Segundo o governador Carlos massa Ratinho Junior, os prefeitos podem realizar os projetos com o próprio caixa, com verbas de programas federais ou ainda com valores de emendas parlamentares. “O governo quer ser um facilitador na execução dos projetos”, disse.

