BRDE contempla projetos sociais por meio de leis de incentivo

O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) se mobiliza todos os anos para o recebimento, avaliação e deliberação de projetos que buscam apoio com base em leis de incentivo. No Paraná, 33 iniciativas foram contempladas em 2020, um total de R$ 1,6 milhão de investimentos em projetos sociais. Os recursos foram repassados em dezembro para aplicação neste ano.

Em 2020, após análise das inscrições, foram aprovados cerca de 100 projetos sociais, culturais e esportivos nos três estados do Sul, por meio do Fundo do Idoso, Fundo da Criança e do Adolescente, Lei de Incentivo ao Esporte, Lei de Incentivo à Cultura, Pronas/Saúde e Pronon/Oncologia. O valor repassado chega a R$ 4,4 milhões.

Apoio

Nos últimos seis anos o BRDE disponibilizou aproximadamente R$ 24 milhões para instituições dos três estados do Sul. São cerca de 600 projetos que ajudaram milhares de crianças, idosos, artistas, pessoas com deficiência, pacientes com câncer e pessoas em situação de vulnerabilidade social.

“O BRDE é um agente de desenvolvimento social, econômico e cultural da Região Sul. Por isso, este auxílio vindo do banco que beneficia projetos com causas tão nobres é sempre uma grande oportunidade de ver nossa região melhorar", afirma o vice-presidente e diretor de Operações do BRDE, Wilson Bley.

Todas as propostas foram analisadas pela Comissão de Avaliação Interna do banco, que considerou a viabilidade e o impacto social dos projetos. As iniciativas mais bem avaliadas pela equipe técnica foram encaminhadas à diretoria, que reconheceu os proponentes contemplados e os valores a serem distribuídos.

Entidades do Paraná beneficiadas em 2020

Ação Social do Paraná, de Curitiba (2 projetos)

Associação Brasileira de Educação e Cultura (Abec), de Curitiba (2 projetos)

Fundação Ecumênica de Proteção ao Excepcional, de Curitiba

Associação Hospitalar de Proteção à Infância Dr. Raul Carneiro, de Curitiba

Liga Paranaense de Combate ao Câncer, de Curitiba

Pequeno Cotolengo do Paraná Dom Orione, de Curitiba

Federação Paranaense de Triathlon, de Curitiba

Clube de Regatas Cascavel, de Cascavel

Associação Guarda Mirim de Londrina

Instituto de Arte e Cultura de Maringá

Forfeu - Atividades Artisticas Ltda, de Maringá

Associação Nariz Solidário, de Curitiba

Instituto Eulália Barbosa Zanin (Apac), de Sertanópolis

Ourobouros Produções Artísticas Ltda, de Curitiba

ASS - Associação Solidariedade Sempre, de Londrina

Associação Evangélica Cristo Redentor, de Curitiba

Robert Willians Vargas Salgueiro, de Ponta Grossa

Geovana de Abreu Salgueiro, de Ponta Grossa

Quarteto de Cordas Alberto Nepomuceno, de Curitiba

Helena Cristina Pereira Jorge Bronholo Portela, de Curitiba

Sociedade de Amigos do Museu Paranaense, de Curitiba

Associação Beneficente São Roque, de Piraquara

Associação Batista de Ação Social de Curitiba

Associação Parque Histórico de Arapoti

Instituto Amafil, de Cianorte

Instituto Vida Integral, de Curitiba

Unicultura, da Lapa

Instituto Paranaense de Arte, de Curitiba

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cafelândia

Instituto Paranaense de Cegos - IPC, de Curitiba

Associação dos Amigos do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, de Curitiba

Asimp/BRDE