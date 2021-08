Briga do Paraná por pedágio justo inspira gaúchos

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB), integrante da Frente Parlamentar sobre o Pedágio da Assembleia Legislativa do Paraná, participa, na próxima segunda-feira (16), de videoconferência da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul sobre a concessão de rodovias. O foco da discussão será o modelo de licitação para transferência de estradas ao setor privado.

“Os deputados gaúchos querem discutir uma nova modelagem, uma vez que lá o governo estadual estabeleceu regras semelhantes ao modelo híbrido que o governo federal quis impor ao Paraná”, disse Romanelli. Segundo ele, a iniciativa é do deputado Tiago Simon (MDB), filho do ex-senador Pedro Simon. “Há um movimento para que a licitação seja pelo menor preço de tarifa”.

O modelo adotado pelo governo gaúcho para a concessão de rodovias prevê desconto máximo de 25% no valor dos pedágios, além do pagamento de uma outorga ao Estado como fator de desempate. O programa abrange 1.131 quilômetros de estradas, que podem ser repassados para a iniciativa privada por 30 anos. A estimativa de investimento é de R$ 10,6 bilhões no período.

