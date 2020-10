Campanha arrecada itens para recém-nascidos até a próxima segunda-feira, dia 26, em cidades do Paraná

Quem estiver interessado em terminar o mês de outubro com uma boa ação tem até a próxima segunda-feira para participar da Campanha Criança Super Feliz, que está arrecadando itens básicos para recém-nascidos, tais como roupinhas, mantas, sabonetes, toalhas e fraldas descartáveis, além de produtos de higiene pessoal para bebês. As doações irão para crianças de diferentes maternidades, orfanatos e abrigos. A campanha é promovida e organizada pela Supergasbras, que também irá doar kits com livros infantis do projeto Super Livros. Os kits são compostos por quatro livros cada, que abordam temáticas como segurança, diversidade, meio ambiente e superação. Tanto os livros quanto os itens para recém-nascidos serão entregues pelos próprios funcionários da empresa, voluntários nesta ação, às instituições escolhidas.

As doações podem ser entregues na unidade da Supergasbras, no endereço abaixo:

Londrina – Rua da Reciclagem no. 100 Gleba Jacutinga – Londrina PR Cep 86073-015 - Contato: (43) 3371-1224

Araucária – Rodovia BR 476 (Rodovia do Xisto) no. 1850 Thomas Coelho Araucária PR Cep 83707-440 - Contato: (41) 3641-1200

Reinaldo Adri/Asimp