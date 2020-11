Campanha do Brinquedo do Sesc/PR teve início ontem

O Sesc PR iniciou ontem (3) a Campanha do Brinquedo 2020. As doações se estendem no estado até 16 de dezembro.

O Sesc PR iniciou ontem (3) a Campanha do Brinquedo 2020. A abertura será feita pelas mídias sociais digitais do Sesc PR, por meio de vídeo gravado pelo presidente do Sistema Fecomércio e vice-governador do Paraná, Darci Piana, e por chamadas e reportagens transmitidas pela RPC TV. As doações se estendem no estado até 16 de dezembro.

A iniciativa solidária conta com a parceria da RPC e Instituto GRPCOM, apoio do Exército Brasileiro para a logística de entrega dos brinquedos, do Secovi PR e dos sindicatos empresariais do comércio filiados e da Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócio (CMEG), além de empresas do comércio de bens serviços e turismo. Os postos de coleta estarão disponíveis em todas as unidades do Sesc PR, estabelecimentos dos parceiros e apoiadores e condomínios ligados ao Secovi.

Por conta da pandemia, todos os brinquedos serão triados e higienizados. “Após o recebimento da doação, os itens permanecerão em período de quarentena, seguindo as medidas de proteção e protocolos contra a Covid-19”, informou a gerente de Ação Social do Sesc PR, Nabile Barboza de Nardi.

Podem ser doados brinquedos novos ou usados, preferencialmente em bom estado de conversação. Ao doar, evite aqueles que incitam a violência, como as armas de brinquedo, por exemplo.

As doações serão entregues pelas unidades do Sesc às instituições de assistência a crianças em vulnerabilidade social.

Dia D

Em paralelo serão feitos eventos em sistema Drive Thru nas unidades do Sesc PR para a comunidade doar em segurança. No dia 12 de dezembro está programada a realização do Dia D, para intensificar o volume de arrecadações. “Algumas unidades contarão com o apoio do Exército para arrecadar brinquedos em lugares específicos das cidades”, complementa Nabile.

Campanha do Brinquedo 2019

No ano passado, a Campanha do Agasalho contabilizou um volume de 102.795 brinquedos doados, entregues a 306 instituições, atendendo a 54.673 crianças.

Ao participar desta campanha solidária vamos ajudar a alegrar o Natal de milhares de crianças.

Karen Bortolini/Asimp