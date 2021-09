Caravana Requião realiza encontro nesta quinta (23) em Francisco Beltrão

Evento reunirá lideranças de diversos partidos e movimentos no Centro de Eventos DomZu

O futuro do estado depende da construção de um programa político que ultrapassa as barreiras partidárias e que coloque o povo paranaense em primeiro lugar. Com esse objetivo, nesta quinta-feira, 23 de setembro, será lançada a Caravana Requião, em Francisco Beltrão, a partir das 19h30, no Centro de Eventos DomZu (Rua Santa Bárbara, s/nº - Bairro São Miguel).

O evento contará com a presença de lideranças de diversos partidos políticos, movimentos sociais e sindicais. Este será o primeiro de uma série de encontros presenciais. A Caravana Requião percorrerá todas as regiões do estado, buscando ouvir a população e somar forças para a reconstrução do Paraná.

O movimento plural e suprapartidário é organizado desde fevereiro, com encontros virtuais propostos pelo ex-senador Roberto Requião e com auxílio do deputado estadual Arilson Chiorato, presidente do PT Paraná.

Para o deputado Arilson, esta é a chance de fazer o Paraná voltar a crescer. “Podemos contar novamente com um Estado forte e provedor, que busque garantir vida digna através de emprego, serviços públicos de qualidade e valorização do ser humano e da cidadania. Já experimentamos este Estado, durante a gestão do Requião como governador”, destaca.

O ex-senador Roberto Requião convida a todos e todas para o encontro. "É momento de união, por isso convidamos a todos, independentemente do partido político, para que venham conosco nessa importante jornada, e estabelecermos desde já uma frente ampla, vigorosa de coalisão, e que possa trazer de novo a esperança para retomar os rumos do nosso Paraná."

Milton dos Santos Ribeiro Júnior/Asimp