Carlos Alberto Garcia é exemplo de amor por Londrina, diz Romanelli

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB) destacou a importância do ex-jogador de futebol Carlos Alberto Garcia para o esporte de Londrina e do Paraná. O parlamentar é coautor do projeto de lei que concede o título de Cidadão Honorário do Paraná ao ex-atleta. A proposição foi aprovada ontem (14), em segunda discussão pelo plenário da Assembleia Legislativa.

“É uma forma de homenagear alguém que prestou relevantes serviços no esporte. Deu grande contribuição à cidade de Londrina e ao esporte do Paraná e merece ser homenageado”, completou. Além de Romanelli, o projeto de lei leva a assinatura do deputado Tercílio Turini (CDN).

Londrinense de nascimento, Romanelli lembra que, juntamente com Turini, vivenciou a trajetória esportiva de Carlos Alberto Garcia nos tempos em que ele jogava no Londrina Esporte Clube, na década de 1970. “Acompanhamos os grandes feitos do Carlos Alberto Garcia como jogador. Excepcional e craque de bola”, disse o deputado.

Na avaliação do deputado Romanelli, o ex-jogador contribuiu muito para o esporte e elevou a autoestima dos londrinenses. Ele ressalta a campanha do time em 1977, quando o Londrina chegou à semifinal do Campeonato Brasileiro, que foi disputado por 62 equipes. “Além disso, deu grande contribuição à cidade como homem público”, afirmou.

