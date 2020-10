Carreata irá encerrar a Campanha Outubro Rosa 2020

Levantamento feito pela Fundação do Câncer, com base em dados do Sistema Único de Saúde (SUS), revela queda de 84% no número de mamografias feitas no Brasil durante a pandemia do novo coronavírus, em comparação ao mesmo período do ano passado.

Com o intuito de conscientizar as mulheres sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama, mesmo em tempo de pandemia, a presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Assembleia Legislativa o Paraná e autora da Lei nº 16.935/11, que instituiu a Campanha Outubro Rosa no Estado do Paraná, deputada Cantora Mara Lima (PSC), irá realizar uma carreata, amanhã, 29 de Outubro, às 15 horas, com saída na Praça Nossa Senhora de Salete, para encerrar a campanha e alertar a população da importância de fazer os exames preventivos.

“É tempo de cuidar de si, ou seja, ira ao médico, fazer exames periódicos, de compartilhar informações ou incentivando as pessoas sobre o autoexame, enfim promover a saúde e conscientizar de que há chances de cura da doença, se diagnosticada no início”, fala a proponente da carreata, deputada Mara Lima.

Carreata Outubro Rosa

A carreata conta com o apoio do Governo do Paraná, da Secretaria de Justiça, Família e Trabalho do Paraná, através do Departamento da Mulher, da Assembleia Legislativa do Paraná, da primeira-dama do Estado, Luciana Saito Massa, e das Instituições Humsol e Amigas da Mama.

Asimp/ALEP