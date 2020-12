Casamento coletivo virtual celebrará a união civil de mais de três mil casais em todo o estado

Por conta da pandemia, tradicional evento do Programa Justiça no Bairro Sesc Cidadão será transmitido ao vivo pelo site do Sesc PR, além de outros 100 pontos de transmissão simultânea

No dia 4 de dezembro, às 18h, o Poder Judiciário do Estado do Paraná, o Sistema Fecomércio Sesc Senac PR, a Prefeitura de Curitiba e de outros 71 municípios paranaenses e Cartórios de Registro Civil de diversas Comarcas realizam mais uma edição do casamento coletivo do Programa Justiça no Bairro Sesc Cidadão. Por conta da pandemia, pela primeira vez a cerimônia terá restrição de público e acontecerá no Sesc São José dos Pinhais, com transmissão ao vivo pelo site do Sesc PR para todo o estado.

Mais de três mil casais foram habilitados para oficializem suas uniões civis de forma gratuita. Aproximadamente 100 pontos de transmissão simultânea serão distribuídos em unidades do Sesc PR, Cartórios de Registro Civil, escolas municipais e Tribunais do Júri, seguindo todos os protocolos de segurança e respeitando os decretos de cada cidade, para atender a alta demanda e garantir a segurança de todos os envolvidos.

A cerimônia principal será celebrada pela Desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJPR), Joeci Machado Camargo, coordenadora do Programa Justiçano Bairro. O presidente do Sistema Fecomércio Sesc Senac PR e vice-governador do estado, Darci Piana, e o presidente do TJPR, Desembargador Adalberto Jorge Xisto Pereira, estão entre as autoridades confirmadas.

A RPC assina a promoção do evento e o jornalista Sandro Dalpícolo será o mestre de cerimônia. O casamento também contará com benção ecumênica, músicas, troca de alianças e o tradicional “sim” dos noivos.