Ciclo Sesc abre inscrições

O Ciclo Sesc está de volta. No dia 13 de dezembro, venha pedalar com toda a segurança e qualidade do Sesc em um passeio para toda a família. As inscrições já estão abertas e se encerram no dia 9 de dezembro, e devem ser feitas exclusivamente pela internet.

As vagas são limitadas e as inscrições dão direito a um kit com medalha e camiseta do evento.

Para inscrições e regulamento, acesse www.sescpr.com.br/ciclosesc

Unidades participantes:

Curitiba (Sesc Esquina);

Sesc Caiobá;

Sesc Francisco Beltrão;

Sesc Guarapuava;

Sesc Londrina Centro;

Sesc Marechal Cândido Rondon;

Sesc Maringá;

Sesc Medianeira;

Sesc Umuarama;

Karen Bortolini/Asimp