Cobra Repórter pede vistoria urgente nos Centros de Treinamento e Alojamentos de Clubes de Futebol

O incêndio no Centro de Treinamento do Flamengo, no Rio de Janeiro, que deixou dez mortos, trouxe à tona a questão da falta de segurança para o funcionamento dos alojamentos de atletas de base do futebol brasileiro. A tragédia aconteceu na madrugada do dia 08 de fevereiro, quando um incêndio ocorreu em uma parte que servia de alojamento para as categorias de base do time.

Preocupado com a segurança de jovens atletas no Paraná, o deputado Cobra Repórter (PSD) apresentou, esta semana, um requerimento, que já foi aprovado na Assembleia Legislativa, solicitando providências urgentes para que o Governo do Estado e Corpo de Bombeiros façam vistorias nos Centros de Treinamento e Alojamentos dos Clubes de Futebol.

Segundo o deputado, “nossos jovens têm que ter condições dignas enquanto estiverem sob a responsabilidade dos clubes. Vamos reforçar a necessidade de mais proteção às crianças e adolescentes no futebol”.

Meire Bicudo/Asimp