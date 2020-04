Cobra Repórter solicita determinação à Febraban para organizar filas em bancos e lotéricas

O deputado estadual Cobra Repórter apresentou na sessão da Assembleia Legislativa ontem (8), um requerimento solicitando que sejam determinadas providências às instituições bancárias e à Federação Brasileira dos Bancos (FEBRABAN), em um prazo de 24 hora, na organização das filas, impondo distanciamento mínimo de dois metros entre as pessoas, a disponibilização de mais atendentes nos caixas para atendimento do público e de álcool gel para uso de todos.

O requerimento é direcionado ao governador Ratinho Junior e ao secretário de Estado da Justiça, Família e Trabalho (SEJUF), Ney Leprevost, solicitando as providências com urgência, uma vez que as agências bancárias estão realizando atendimento ao público na maioria das cidades, em especial no interior do Estado do Paraná e as filas estão grandes e desorganizadas.

"Toda aglomeração é um prenúncio de disseminação do coronavírus. A restrição do atendimento tem provocado filas nas agências, gerando grande perigo à população. Por isso, solicitamos que seja determinado aos bancos a organização das filas, com distância mínima, assim como sejam colocados mais atendentes nos caixas e disponibilizado álcool em gel para uso dos clientes e usuários dos bancos", ressaltou cobra Repórter.

Veruska Barison/Asimp