Colégio de Procuradores de Justiça do MPPR recebe Miguel Jorge Sogaiar

Miguel Jorge Sogaiar é o novo procurador de Justiça do Ministério Público do Paraná. Perto de completar 34 anos atuando como promotor de Justiça, ele foi recebido pelo Colégio de Procuradores no dia 24 de fevereiro, em solenidade de posse realizada no auditório do Bloco II da sede do MPPR, em Curitiba. A cerimônia foi restrita a convidados, em virtude das medidas sanitárias e de distanciamento para prevenção ao contágio da Covid-19.

"O Colégio de Procuradores de Justiça se alegra com a sua chegada, pois, na bagagem, você traz a solidez jurídica construída nesses anos todos, a lealdade reivindicada dos homens públicos, o olhar classista, assim como a experiência que precisamos para continuarmos construindo um Ministério Público que bem represente os anseios do povo paranaense", afirmou o procurador-geral de Justiça em exercício, Mauro Sérgio Rocha, durante a sessão solene. Disse ainda, ao invocar a poetisa de origem ucraniana Helena Kolody, que Miguel, mesmo com todos esses anos de instituição, muito tem a contribuir, pois, para aquele que viaja ao encontro do sol, é sempre madrugada", destacou.

Boas-vindas

Seguindo os protocolos, Miguel Jorge Sogaiar recebeu a veste talar, colocada por sua esposa, Elza, prestou o compromisso legal ao assumir o novo cargo e assinou o termo de posse. Em seguida, representando o Colégio de Procuradores, o procurador de Justiça Olympio de Sá Sotto Maior Neto deu as boas-vindas ao empossando, retomando o discurso do jurista Roberto Lyra a respeito do Ministério Público Social. No texto, Lyra, considerado o “príncipe do Ministério Público Brasileiro”, destaca a responsabilidade política, social e ética dos membros da instituição como agentes de transformação social.

“Miguel é um dos construtores desse novo Ministério Público Social, instituição reconhecida pela população como a mais legítima defensora de seus interesses. Você, Miguel, trilhou sempre o caminho certo do Ministério Público idealizado por Lyra, a favor de uma sociedade melhor e mais justa, defensor do povo, que faz com que as promessas de cidadania cheguem à vida das pessoas”, discursou Olympio.

Na sequência, o presidente da Associação Paranaense do Ministério Público (APMP), o promotor de Justiça André Tiago Pasternak Glitz, ressaltou as características pessoais de Sogaiar, como a lealdade e o otimismo, que vêm acompanhadas do seu amor pelo Ministério Público. “Em seus mais de 30 anos de atuação, Miguel deixou marcas indeléveis constatadas em seu trabalho como promotor de Justiça e vice-presidente da APMP. Em Londrina, quando a pandemia se instalou, foi incansável na defesa dos direitos da população idosa, além de ter lutado para impedir a aprovação da PEC 5/2021 junto às lideranças políticas da região”, afirmou Glitz.

O subcorregedor-geral, Paulo Sérgio Markowicz de Lima, pediu licença aos presentes para ler a mensagem enviada pelo procurador de Justiça Gilberto Giacoia: “Que a nobreza de sua história venha, agora, a somar-se à elevada tradição do colendo Colégio de Procuradoras e Procuradores de Justiça do Ministério Público do Paraná”, dizia a carta.

Tudo valeu a pena

Em seu discurso, Miguel Jorge Sogaiar agradeceu a familiares, amigos e colegas que participaram de sua trajetória e, especialmente ao MPPR. “Olho para trás e percebo que sou muito grato ao Ministério Público do Paraná, pois aprendi muito em todas as comarcas onde tive a honra de atuar. Passei a ser uma pessoa melhor a cada dia de trabalho, conheci pessoas incríveis, vivenciei experiências que, com certeza, não as teria se não fosse promotor de Justiça”. E continuou: “Quando falo que aprendi, não me refiro apenas aos processos, às técnicas jurídicas, às teses e teorias, que realmente enriquecem, mas também e de forma muito especial ao relacionamento com as pessoas. Aprendi a ouvir as pessoas, a entender seus problemas, a atendê-las e a respeitá-las independente da classe social a que pertencerem. A ter sensibilidade para identificar questões sociais importantes e tentar desenvolver um trabalho que traga benefícios àquele conjunto de pessoas. Posso afirmar-lhes: tudo valeu a pena. Creio que até aqui pude cumprir minha missão. Pretendo agora dar a minha contribuição no segundo grau e ter a honra de compor o Egrégio Colégio de Procuradores com a mesma determinação e os mesmos ideais que me moveram desde o início da carreira.”

Autoridades

A mesa de honra da solenidade de posse foi composta pelo procurador-geral de Justiça em exercício, Mauro Sérgio Rocha, pelo subcorregedor-geral do Ministério Público, Paulo Sérgio Markowicz de Lima; pelo presidente da APMP, André Tiago Pasternak Glitz, pelo procurador de Justiça, ex-procurador-geral e decano do MPPR Milton Riquelme de Macedo, pelo procurador de Justiça Francisco José Albuquerque Siqueira Branco, pela procuradora de Justiça Terezinha de Souza Signorini, pelo procurador de Justiça Olympio de Sá Sotto Maior Neto, pelo procurador de Justiça Marcelo Melluso, pelo prefeito de Londrina, Marcelo Belinati, pelo prefeito de Cornélio Procópio, Amin Hannouche e pelo presidente da Câmara Municipal de Londrina, Jairo Tamura. Também foi registrada a presença do diretor comercial da Sociedade Rural do Paraná, David Dequech Neto, e do ex-secretário da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Paraná, Leonildo de Souza Grota.

