Colégio de Procuradores de Justiça do MPPR receberá dois novos integrantes

O Ministério Público do Paraná empossa, na próxima semana, dois novos procuradores de Justiça. Na quarta-feira, 23 de fevereiro, às 17 horas, será realizada a cerimônia de posse de Almir Cizaurre Fusco, no gabinete da Procuradoria-Geral de Justiça, em Curitiba. Na quinta-feira, 24 de fevereiro, Miguel Jorge Sogaiar tomará posse em solenidade a ser realizada no auditório do Bloco II da sede da instituição, na capital (Rua Marechal Hermes, nº 820, Centro Cívico). Em virtude das medidas sanitárias e de distanciamento para prevenção ao contágio da Covid-19, os eventos são restritos a convidados.

Carreira

Almir Cizaurre Fusco ingressou no Ministério Público do Paraná em junho de 1988, iniciando na carreira como promotor substituto em Loanda. Desde então, passou pelas comarcas de Barracão, Santa Isabel do Ivaí, Loanda (como titular), Arapongas e Londrina. Nesta última, de março de 1995 até a recente promoção, atuou em Promotorias perante Varas Criminais, de Famílias, Cíveis, Fazenda Pública e Execução Fiscal.

Miguel Jorge Sogaiar está no MPPR desde junho de 1988, quando iniciou a carreira como promotor substituto em Cianorte. Desde então, passou pelas comarcas de Wenceslau Braz, Bela Vista do Paraíso, Primeiro de Maio, Jaguapitã, Curiúva, Sertanópolis, Astorga, Cambé e Londrina. Em Londrina, foi coordenador administrativo e atuou na 5ª Vara Criminal, no Tribunal do Júri, na 2ª Vara Cível, na 41ª Zona Eleitoral e na Promotoria Especializada de Defesa dos Direitos do Consumidor e Defesa dos Direitos do Idoso. Foi convocado para atuar em segundo grau nos meses de maio e junho de 2002. Foi diretor da Fundação Escola do Ministério Público (núcleo Londrina), onde também lecionou por 6 anos. Recebeu o Prêmio Prata da Casa em dezembro de 2019 e atualmente representa o MPPR no Conselho Gestor do Fundo Estadual de Defesa do Consumidor. A cerimônia de posse de Miguel Jorge Sogaiar será transmitidas ao vivo pelo canal do MPPR no YouTube.

