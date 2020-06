Colégios estaduais da região recebem 494 climatizadores de ar para instalação nas salas de aula

Colégios estaduais do Norte do Paraná estão recebendo climatizadores de ar para instalação nas salas de aula, atendendo solicitação de diretores, professores e demais servidores que trabalham nos estabelecimentos. São 494 equipamentos para refrigerar o ambiente em 247 salas, melhorando a estrutura de 24 colégios nos municípios de Londrina, Cambé, Rolândia, Alvorada do Sul, Bela Vista do Paraíso, Primeiro de Maio, Florestópolis, Miraselva, Prado Ferreira, Sertanópolis, Jandaia do Sul e Marilândia do Sul.

“É mais um investimento na área de educação que contribui para oferecer condições mais adequadas para alunos assistirem as aulas. O calor é intenso na nossa região, na primavera e verão, provocando desconforto em ambientes sem climatização. Com os equipamentos, será possível proporcionar mais bem-estar a toda comunidade escolar, com reflexo inclusive no rendimento do aprendizado”, afirma o deputado estadual Tercilio Turini.

A destinação dos quase 500 climatizadores de ar aos colégios vinculados aos Núcleos de Educação de Londrina e Apucarana é resultado de trabalho conjunto dos deputados Tercilio Turini, Cobra Repórter e Tiago Amaral, numa articulação com o Governo do Paraná e a Fundepar. “Levamos os pedidos ao governador Ratinho Junior e agora as escolas estão sendo atendidas”, comenta.

Os equipamentos começam a ser instalados em breve, preparando os colégios para o retorno das aulas presenciais, previsto para o segundo semestre. Serão dois aparelhos por sala. Para todo o Paraná, o governo comprou na primeira etapa 2.600 climatizadores para 1.300 salas de aulas.

Colégios atendidos na primeira etapa:

Núcleo de Educação de Londrina

14 de Dezembro – Alvorada do Sul

Anastácio Cerezine – Alvorada do Sul

Brazílio de Araújo – Bela Vista do Paraíso

Jayme Canet – Bela Vista do Paraíso

Presidente Vargas – Bela Vista do Paraíso

11 de Outubro – Cambé

Atílio Codato – Cambé

Érico Veríssimo – Cambé

Manuel Bandeira – Cambé

Helena Colody – Cambé

Genésio F. da Rocha – Florestópolis

Arnaldo Busato – Miraselva

Julia Wanderley – Prado Ferreira

Castelo Branco – Primeiro de Maio

Francisco Villanueva – Rolândia

José Alexandre Chiarelli – Rolândia

José Herions – Rolândia

Monteiro Lobato – Sertanópolis

Dario Vellozo – Londrina

Tiradentes – Londrina

Vista Bela – Londrina

Sagrada Família – Londrina

Núcleo de Educação de Apucarana

Jandaia do Sul – Jandaia do Sul

Angelo Casagrande – Marilândia do Sul.