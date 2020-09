Com o superintendente do DER, deputado Cobra Repórter discute obras na Região Norte

O deputado estadual Cobra Repórter (PSD) reuniu-se no último dia 26, com o superintendente do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) de Londrina, Marco Aurélio Gataz Sguario, quando conversaram sobre diversas obras na região.

Entre as obras, está a conclusão da rodovia Mábio Gonçalves Palhano, que liga o shopping Catuaí, em Londrina, até o distrito de Guaravera. De acordo com Cobra Repórter, a obra estava paralisada há alguns, mas será retomada na próxima semana.

O deputado solicitou ainda a realização das melhorias na rodovia que liga o município de Londrina ao distrito da Maravilha, que também será executada.

Outra via importante que precisa de obras com urgência, é o recape da PR 537 que liga Bela Vista do Paraíso a Florestópolis, pois a situação da via é bem ruim e a população tem solicitado.

“Além destes trechos, também pedimos melhorias em uma rodovia em Centenário do Sul e solicitamos material fresado para várias cidades. Temos feito diversas solicitações ao DER e nossos pedidos têm sido atendidos”, destacou Cobra Repórter.