Comitê Mulheres do Crea-PR aumenta a sua abrangência através dos Comitês Regionais

Aproximadamente 100 profissionais de todo o Estado compõem o Comitê; qualquer profissional registrada no Conselho pode participar

Iniciado em 2017, o Comitê Mulheres do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná (Crea-PR), tem como principal objetivo aumentar a participação das mulheres nas decisões do sistema Confea/Crea - que representa os profissionais das Engenharias, Agronomia e Geociências.

Atualmente, mais de 85 mil profissionais estão cadastrados no Crea-PR, destes, cerca de 15% são mulheres. No quadro de conselheiros titulares e suplentes, elas representam 10%. Além disso, muitas atuam como inspetoras ou em cargos de direção nas entidades de classe e instituições de ensino do Paraná.

Comitês Regionais

No primeiro trimestre deste ano, foram realizadas reuniões em todas as regionais do Conselho – Apucarana, Cascavel, Curitiba, Guarapuava, Londrina, Maringá, Pato Branco e Ponta Grossa – para articular o fortalecimento dos Comitês Regionais.

“Os Comitês Regionais foram criados para auxiliar na busca pela representatividade do Crea-PR dentro dos conselhos locais, avaliar e sugerir ações conjuntas nas regionais; multiplicar projetos e ações de interesse feminino das engenharias, e contribuir com efetividade nos eventos do Conselho nas regionais”, afirma a coordenadora do Comitê Mulheres do Crea-PR, engenheira agrônoma Daniela Alves dos Santos.

No último dia 23, as coordenadoras regionais do Comitê e conselheiras do Crea-PR participaram de uma reunião on-line para se conhecerem melhor e alinhar os focos de trabalho dos próximos meses. Foi definido que, inicialmente, o Comitê atuará em três frentes principais: 1) expandir o Comitê estadual para todas as regionais; 2) estimular lideranças no Conselho, nas entidades de classe e instituições de ensino, entre outros; e 3) formular políticas de valorização, formação, especialização e atualização profissional.

“Em relação à ação número um, pretendemos elaborar um manual do Comitê Mulheres, para alinhamento de objetivos, metas, levantamento do número de profissionais e informações contextuais de cada regional, entre outras informações. Na ação dois, estamos planejando uma premiação para profissionais de destaque regional e estadual, valorizando a trajetória profissional das mulheres do nosso sistema. A terceira ação é um projeto que vamos elaborar, visando maior aproximação com a Mútua, para conseguir linhas de auxílio financeiro para as profissionais que queiram empreender, solicitando prazos maiores e juros baixos”, explica a coordenadora do Comitê Mulheres.

Participe

As profissionais registradas no Crea-PR que têm interesse em participar do Comitê Mulheres, por meio das regionais, podem inscrever-se no link: forms.gle/bfEf3gxeCrVq9k7Y6.

“Se você é mulher acadêmica ou profissional de engenharia, venha conhecer o Comitê Regional Mulheres de Guarapuava, que busca reforçar a participação e representatividade, bem como, multiplicar as ações e projetos de interesse feminino nas engenharias”, declara a coordenadora do Comitê Regional Guarapuava, Engenheira Ambiental e de Segurança do Trabalho, Andressa Haiduk.

Confira quem são as representantes dos Comitês Regionais:

APUCARANA

Coordenadora - Engenheira Química e de Segurança do Trabalho, Karla Kazumi Narita

Coordenadora Adjunta - Engenheira Agrônoma, Eliane Bitencourt Santos

Representante - Engenheira Civil, Silvana de Souza

CASCAVEL

Coordenadora – Engenheira Civil, Célia Neto Pereira da Rosa

Coordenadora Adjunta - Engenheira de Pesca, Maria do Carmo Gominho Rosa

Representante - Técnica em Segurança do Trabalho, Cláudia Loureiro Fockink

CURITIBA

Coordenadora - Engenheira Cartógrafa, Joceli de Andrade Bogusz

Coordenadora Adjunta - Engenheira Cartógrafa, Ágata Branco Santos

Representante - Engenheira Agrônoma, Ellen Karine de Medeiros Buso

GUARAPUAVA

Coordenadora - Engenheira Ambiental e de Segurança do Trabalho, Andressa Haiduk

Coordenadora Adjunta - Engenheira Civil, Liliane Claudino Ferreira

Representante - Engenheira Agrônoma, Eliza Gralak

LONDRINA

Coordenadora - Engenheira Eletricista e de Segurança do Trabalho, Fabiana Endo

Coordenadora Adjunta - Engenheira Civil, Stefany Mahara da Silva

Representante - Engenheira Agrônoma, Lorian Voigt Gair

MARINGÁ

Coordenadora - Engenheira Civil, Keila Regina Uezi

Coordenadora Adjunta - Engenheira Civil, Gabrielli Milani

Representante - Engenheira Agrônoma, Patricia Rosin Carnelossi

PATO BRANCO

Coordenadora - Engenheira Agrônoma, Marlene de Lurdes Ferronato

Coordenadora Adjunta – Engenheira Civil, Adernanda Paula dos Santos

Representante - Engenheira Civil, Karlize Posanske da Silva

PONTA GROSSA

Coordenadora - Engenheira Civil, Gabriela Mazureki C Bahniuk

Coordenadora Adjunta - Engenheira Civil, Ane Cristine Sokolowski

Representante - Engenheira Agrônoma, Paula Carolina de Mattos

Asimp/Crea-PR