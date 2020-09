Conecta Awards, do Sebrae/PR, vai premiar as melhores startups do Estado

Premiação reconhecerá quem são as startups revelação e referência de cada região do Paraná

Entre os dias 8 e 10 de outubro, empreendedores e membros de ecossistemas de inovação participarão, do Conecta 2020, promovido pelo Sebrae/PR. O evento, que chega a sua sexta edição, neste ano será 100% online e gratuito, contará com uma programação com mais de 30 painéis e palestras de nomes nacionais e internacionais em quatro salas simultâneas. Além do conteúdo, networking e negócios, os participantes também contarão com premiações especiais como forma de reconhecer a importância das startups e dos ecossistemas de inovação do Paraná.

O momento Conecta Awards premiará as startups revelação e referência em todas as regionais do Sebrae/PR (Curitiba, Ponta Grossa, Londrina, Pato Branco, Maringá e Cascavel). A categoria revelação reconhecerá as empresas que estão em seus primeiros anos de atuação, mas demonstram potencial de mercado. Já a referência é destinada às empresas que possuem mais de dois anos de atuação e são reconhecidas pelo ecossistema local como uma referência para a região. As inscrições para o Conecta são gratuitas e podem ser realizadas neste link.

Os vencedores serão escolhidos por meio de votação, que se encerra no dia 2 de outubro. Poderão votar empreendedores e representantes de todos os ecossistemas e comunidades de inovação no estado. As três startups mais votadas participarão da cerimônia do Conecta e o vencedor será anunciado ao vivo. Os vencedores de cada regional ganharão um troféu e U$S 2 mil em créditos para serem gastos em produtos e serviços no Amazon Web Services. Ambas as premiações acontecem no dia 9 de outubro, a partir das 20 horas.

Para participar da votação e indicação das startups, basta acessar esse link e fazer as suas indicações para ambas as categorias: http://bit.ly/ConectaAwards2020.

O consultor do Sebrae/PR, Nickolas Kretzmann, explica que a realização de um evento como o Conecta e a premiação das startups fortalecem todo o ambiente de inovação no Paraná.

"Queremos reconhecer as startups do estado e valorizar o engajamento dos ecossistemas de inovação que estão cada vez mais diversificados. Esse movimento deixa visível que o Paraná está no caminho certo para se tornar um dos estados mais inovadores do Brasil", exalta.

Os reconhecimentos não se restringirão às startups. Os ecossistemas de cada uma das regiões paranaenses também serão premiados. A comunidade que tiver mais inscritos durante o Conecta ganhará o prêmio. Também será premiado o ecossistema que tiver mais mulheres presentes no evento. O grupo vencedor ganhará um selo de reconhecimento que poderá ser utilizado por todos seus integrantes. Os prêmios para os ecossistemas serão entregues no dia 10 de outubro, ao vivo, a partir das 12h30.

O Conecta recebe ainda o Demo Day do programa Sebrae Delas, para o estímulo à cultura empreendedora feminina, e a premiação da etapa Ideathon, do programa Elas Inovam, uma jornada de inovação para o estímulo à inovação para mulheres.

Ao final dos três dias, haverá um momento de descontração com bandas do Paraná. Entre as palestras, os participantes também poderão interagir e realizar o networking através do aplicativo Meu Sebrae, que oferecerá conteúdos sobre o evento, a programação completa e permitirá que os usuários possam se conectar e interagir a partir de interesses em comum.

A programação se inicia na quinta-feira, dia 8/10, a partir das 18 horas com a realização do credenciamento e das primeiras palestras, se estende na sexta-feira, das 14 às 20 horas, e termina no sábado, das 9 às 13 horas.

Para mais informações, a programação completa e os convidados confirmados acesse o site do Conecta.

Asimp/Sebrae/PR