Confira o funcionamento dos órgãos públicos do Estado

Para evitar aglomerações de pessoas sem afetar os serviços, muitos órgãos estão fazendo atendimento remoto, virtual ou por agendamento. O portal e o aplicativo do PIÁ – Paraná Inteligência Artificial ( www.pia.pr.gov.br ) também oferecem uma série de serviços personalizados ao cidadão.

Os atendimentos dos órgãos públicos do Estado foram alterados para evitar a proliferação do coronavírus no Paraná. Na segunda-feira (16), o governador Carlos Massa Ratinho Junior assinou um decreto com medidas preventivas que serão adotadas pelo Estado, em consonância com as recomendações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde (OMS).

Para evitar aglomerações de pessoas sem afetar os serviços, muitos órgãos estão fazendo atendimento remoto, virtual ou por agendamento. O portal e o aplicativo do PIÁ – Paraná Inteligência Artificial (www.pia.pr.gov.br) também oferecem uma série de serviços personalizados ao cidadão.

Confira o funcionamento dos órgãos estaduais (as informações serão atualizadas conforme novas medidas forem adotadas):

COPEL

A partir da quarta-feira (17), fará apenas serviços essenciais em suas agências de atendimento presencial. As agências presenciais estão fazendo o parcelamento em Unidades Consumidoras suspensas ou desligadas e os pedidos de ligação/religação para novo titular. Os demais serviços devem ser solicitados pelos canais virtuais da Companhia: Telefone: 0800 51 00 116. Agência Virtual: www.copel.com. Aplicativo Copel Mobile (Google Play e Apple Store).

Além disso, as agências listadas abaixo estão fechadas por tempo indeterminado. Os atendentes que atuam nesses locais precisam viajar até as agências e, por determinação da Copel, todas as viagens a trabalho estão suspensas.

São elas: Assis Chateubriand, Cafelândia, Cafezal do Sul, Califórnia, Campina da Lagoa, Corumbataí, Cruzeiro do Oeste, Dois Vizinhos, Enéas Marques, Fazendo Rio Grande, Florestópolis, Goioerê, Guarapuava, Imbituva, Itapejara do Oeste, Jaguapitã, Jaguariaíva, Joaquim Távora, Lapa, Mallet, Moreira Sales, Paraíso do Norte, Porecatu, Porto União, Porto Vitória, Ribeirão do Pinhal, Santa Cruz de Monte Castelo, Santa Mariana, Santana do Itararé, Santo Antônio do Paraíso, São Jorge do Ivaí, São Manoel, Sertaneja, Sertanópolis, Tamboara, Terra Boa, Tibagi e Wenceslau Braz.

Farmácias Do Paraná

As 23 unidades atendem apenas em horário agendado e a orientação é que somente uma pessoa entre no recinto para o atendimento. Também está sendo feita a dispensação antecipada dos remédios, dependendo da disponibilidade dos estoques.

A consulta dos medicamentos disponibilizados pode ser feita pelo PIÁ (www.pia.pr.gov.br). A ferramenta também adianta uma etapa da busca pela informação sobre o medicamento, pois o sistema apresenta os documentos necessários para a retirada na farmácia.

A orientação da Secretaria é que usuários com febre, tosse ou dificuldade para respirar não compareçam à unidade. Diante de alguma dificuldade ou apresentando sintomas respiratórios, o usuário pode autorizar outra pessoa para efetuar a retirada.

CEASAS

Atendimento normal.

COHAPAR

Suspendeu temporariamente todas as reuniões na sede e nas regionais. Os atendimentos telefônico e online permanecem sendo prestados normalmente e as obras continuam em ritmo de execução normal até o momento.

Secretaria Da Administração

O atendimento presencial ao público foi suspenso, mantendo apenas os canais por telefone e e-mail. Servidores com suspeita de ter contraído a doença deverão preencher um formulário eletrônico (acesse AQUI) para requerer a licença.

SANEPAR

Por enquanto, o atendimento ao público está normal. A Sanepar fechou o acesso de visitantes ao Museu do Saneamento, em Curitiba, ao Memorial do Rio Iguaçu, ao Centro de Educação Ambiental Mananciais da Serra e ao Reservatório do Carvalho, em Piraquara.

DETRAN

A partir desta quinta-feira (19), todas as unidades do Detran estarão fechadas. Os serviços poderão ser feitos online, pelo site do Detran, aplicativo Detran InteliGente ou pelo telefone 0800 643 7373.

PROCON

Os atendimentos presenciais e as audiências de conciliação estão suspensos. Atendimentos ao consumidor continuam nos canais online – site www.procon.pr.gov.br e por e-mail – e pelos telefones: 0800 41 1512 (somente ligações de telefone fixo) e (41) 3223-1512 (fixos e móveis).

Instituto Água E Terra

Escritórios do IAT não abrirão ao público durante dez dias. O atendimento deverá ser por telefone ou e-protocolo. O atendimento ao público em todos os viveiros e laboratórios de sementes do IAT está suspenso. Quem teve o requerimento aprovado para a retirada precisa fazer o agendamento prévio.

Receita Estadual

Atendimento ao público será exclusivamente por: 1) Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC), por meio dos telefones 3200-5009 (Curitiba e Região) e 0800-41-1528, para as demais localidades, no horário das 7h às 19h; 2) Portal de Atendimento, com acesso à página da Secretaria de Estado da Fazenda (www.fazenda.pr.gov.br); e 3) portal de atendimento do sistema Receita/PR.

Agências Do Trabalhador

Atendimento está cancelado a partir desta quinta-feira (19). O atendimento online continua normal para empresários e trabalhadores que procuram vagas. Para incentivar a geração de empregos, a Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Família promoverá o 1º Mutirão Online de Empregos. São 1.700 vagas já abertas reservadas em 33 empresas parceiras de Curitiba e Região Metropolitana. Um hotsite foi criado para os trabalhadores enviarem seus currículos para mais de 60 categorias: www.mutiraodigital.pr.gov.br

Feiras Da Cidadania

Suspensas.

Centro De Informação Para Migrantes, Refugiados E Apátridas

Está cancelado o atendimento presencial, sendo mantido e reforçado o atendimento telefônico, pelos números (41) 3224-1979 / 3223-7608 / 3225-4785.

Fomento Paraná

Atendimentos presenciais mantidos.

Esportes

Sede administrativa permanecerá aberta, mas com escala de trabalho. As atividades esportivas desenvolvidas nos ginásios, campos e academias estão suspensas. Todo o calendário de Jogos e do Ginásio Tarumã também está suspenso.

Portos Do Paraná

As operações dos navios e o descarregamento de caminhões estão mantidos normalmente.

Espaços Culturais

As atividades e visitações em todos os espaços culturais do Governo do Estado foram suspensas temporariamente, incluindo os museus, a Biblioteca Pública do Paraná e o Centro Cultural Teatro Guaíra. Mais informações AQUI.

Parques Estaduais

A visitação nas unidades de conservação do Estado que têm controle de público ou grande aglomeração de pessoas está suspensa. Confira AQUI.

Escola De Direitos Fundamentais

Cancelados todos os cursos presenciais. Serão oferecidos cursos online sobre direitos dos cidadãos em relação à pandemia.

COMEC

Está mantido o serviço de transporte coletivo na Região Metropolitana de Curitiba. O atendimento ao público na sede da Comec está suspenso.