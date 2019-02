Consórcios facilitam auxílio do governo aos municípios

O governador Carlos Massa Ratinho Junior se reuniu ontem (11), no Palácio Iguaçu, com prefeitos da Associação dos Municípios do Médio Paranapanema (Amepar), que congrega 22 cidades e uma população de cerca de 1 milhão de habitantes. Ratinho Junior ouviu as demandas dos prefeitos e apresentou os projetos de governo em diferentes áreas.

Ele destacou que os consórcios intermunicipais são uma das alternativas para facilitar o trabalho do Governo do Estado junto aos municípios. “A grande solução para todos nós, Governo do Estado e prefeituras, é trabalhar com consórcios. É uma boa estratégia para otimizar recursos e atender o máximo de pessoas”, disse o governador. “Vamos valorizar bastante os consórcios municipais, que podem atender as áreas da saúde, segurança, obras, maquinários, tecnologia e iluminação pública”, salientou.

Ratinho Junior apresentou propostas para geração de emprego nos municípios, com a reformulação do programa de incentivos para fortalecer os polos econômicos regionais e facilitar a instalação de empresas em municípios com baixo IDH. Também explicou que o Governo do Estado lançará um pacote de revitalização de rodovias e formará um banco de projetos de infraestrutura para resolver os gargalos nas regiões.

Reivindicações

Entre as solicitações apresentadas pelos prefeitos estavam questões como desenvolvimento regional, melhoria da infraestrutura e duplicação de rodovias, licenciamento ambiental, segurança pública, entre outros. “Esta reunião nos deu a oportunidade de ouvir a realidade local. Grande parte das reivindicações já conhecemos, mas é muito mais produtivo estar próximo e ouvir essas demandas”, afirmou Ratinho Junior.

Para o presidente da Amepar e prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, os municípios precisam trabalhar de forma conjunta com o governo em busca de soluções que melhorem a vida da população. “Saímos daqui com uma visão positiva do encontro. O governo está começando e pôde ficar sabendo dos problemas regionais, de cada municípios. Isso é muito importante para o governo ter um caminho por onde seguir”, disse.

O prefeito de Cambé, José do Carmo, afirmou que a reunião foi importante para os prefeitos conhecerem o perfil da gestão e alinharem, junto com o governo, as propostas para a região. “Conhecemos um perfil de como a gestão vai acontecer ao longo desses quatro anos, baseada fundamentalmente na parceria e no desenvolvimento integrados com os municípios”, disse.

Presenças

Participaram do encontro o chefe da Casa Civil, Guto Silva; os deputados federais Luisa Canziani e Stephanes Junior; e os deputados estaduais Tiago Amaral, Alexandre Curi, Tercílio Turini e Cobra Repórter.

AEN