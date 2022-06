Construhub abre edital para 10 projetos inovadores da construção civil

Startups em fase de ideação podem se inscrever para participar de Trilha de Inovação promovida pelo Sebrae Paraná e Sinduscon Norte-PR

Estão abertas até 20 de junho as inscrições para a seleção de 10 startups que estão em fase de ideação e que possuem soluções para demandas da construção civil. Os projetos serão incubados pelo Construhub, espaço inaugurado na sede do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Norte do Paraná (Sinduscon PR Norte), em parceria com o Sebrae Paraná e apoio da Governança da Inovação na Construção Civil Norte do Paraná (iCON). As inscrições podem ser feitas no link: https://rebrand.ly/construhub2022.

O espaço físico do hub ficou pronto em março de 2020, porém, não pôde ser utilizado até então por causa das restrições da pandemia de Coronavírus. Nos últimos dois anos, startups foram atendidas de forma virtual. Agora, os empreendedores selecionados pelo edital poderão usar a estrutura física do Construhub, que reservará 20 posições de trabalho, acesso à internet e ambiente climatizado para que as startups desenvolvam seus projetos e também recebam clientes e parceiros.

O consultor do Sebrae Paraná, Rubens Negrão, diz que as startups selecionadas participarão de uma Trilha de Inovação. “Serão seis meses de incubação para que as equipes possam tirar as ideias do papel e transformá-las em produtos”, conta. Durante todo o processo, os participantes serão orientados por uma rede de mentores formada por membros da governança da construção civil – profissionais da academia e mercado - e da diretoria do Sinduscon Norte PR, que acolherão essas iniciativas para validarem suas soluções com o objetivo de criarem modelos de negócios viáveis.

O presidente da iCON, Head de Inovação do Sinduscon PR Norte e responsável pelo projeto do Construhub, Murillo Braghin, diz que os selecionados vão aprender como levar a inovação para seus produtos e serviços, abordar clientes, precificar, buscar investidores. “Imaginamos que, ao final do processo, eles estarão aptos a conquistar o mercado”, afirma. Segundo ele, serão 11 encontros coletivos, a partir de 1º de julho. Na equipe de mentores que ofertarão apoio técnico Braghin destaca profissionais focados em estrutura, robótica, software, arquitetura, perícia.

O Construhub, além de receber as startups selecionadas pelo edital, é um espaço por onde já passam muitas pessoas interessadas em inovação na construção civil e que são responsáveis pela movimentação do mercado, como empresários, consultores, pesquisadores. É um ambiente de networking aberto para a comunidade envolvida com o setor.

Asimp/Sebrae Paraná