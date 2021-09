Copel conclui modernização da Usina Foz do Areia

A Copel concluiu a modernização da Usina Governador Bento Munhoz da Rocha Netto (Foz do Areia) e colocou em funcionamento a quarta e última unidade geradora da hidrelétrica a passar por reforma.

A Usina é a maior operada pela empresa, com 1.676 megawatts de potência total instalada, e está localizada no rio Iguaçu, no município de Pinhão (PR). O amplo projeto de reforma e troca de equipamentos durou quase seis anos e absorveu R$ 150 milhões em investimentos.

Com a nova configuração, as quatro unidades geradoras produzem mais energia do que as antigas usando a mesma quantidade de água. “Temos, agora, uma usina om melhor rendimento e em condições de operar com alta confiabilidade nas próximas décadas. Cabe destacar que esse aumento na eficiência das máquinas é especialmente relevante em períodos de estiagem como o que estamos enfrentando, já que conseguimos aproveitar melhor o potencial hidráulico quando o nível de armazenamento no reservatório está baixo”, explica o diretor geral da Copel GeT, Moacir Carlos Bertol.

Os dois primeiros anos da modernização foram dedicados ao projeto e fabricação de componentes. Depois, o trabalho de desmontagem, reforma, substituição de equipamentos, montagem e comissionamento para retorno à operação de cada uma das quatro unidades geradoras da usina levou cerca de um ano — a mais recente começou a ser desmontada em setembro de 2020 e, no último dia 30 de agosto, voltou a produzir energia.

