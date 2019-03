Copel Distribuição ganha destaque Melhores em Gestão da FNQ

A Copel Distribuição acaba de ganhar mais um reconhecimento nacional. A subsidiária da Copel ficou entre as quatro empresas destaque das organizações apontadas pela Fundação Nacional da Qualidade (FNQ) como Melhores em Gestão. Pelo segundo ano consecutivo, foi a única empresa do setor elétrico a levar o título. A Copel Telecom também ficou entre os cases de sucesso, levando uma das posições de reconhecimento.

A premiação, que aconteceu na noite da terça-feira (26), em São Paulo, concede o título de Melhores em Gestão às empresas brasileiras que se destacam pela excelência nas práticas de gestão, consideradas nível classe mundial - ou seja, que se enquadram entre as corporações com preceitos de liderança que são espelho para o mundo.

“Temos recebido seguidos reconhecimentos no âmbito da qualidade dos serviços prestados e, certamente, o Modelo de Excelência da Gestão é um instrumento que nos auxilia nessa avaliação positiva do cliente”, afirma o presidente da Copel, Daniel Pimentel Slaviero. “É uma forma de seguirmos um caminho que define fundamentos seguros para garantir uma gestão excelente e focada em resultados, com sustentabilidade e competitividade”, diz ele.

Única do setor

O prêmio reconheceu seis organizações, das quais quatro foram eleitas destaque - entre elas, a Copel Distribuição, única do segmento de energia a levar o título. O destaque é dado às organizações que apresentam maior faixa de pontuação e maior equilíbrio sistêmico no atendimento aos Fundamentos da Excelência da FNQ.

O processo de avaliação que definiu as premiadas foi realizado ao longo do ano passado e concedido após uma análise profunda das práticas de gestão, efetuada por avaliadores independentes. Dentre essas práticas, são verificados fatores como compromisso com as partes interessadas, pensamento sistêmico, aprendizado organizacional, inovação, geração de resultados financeiros, ambientais e sociais e desenvolvimento sustentável.

“Conseguimos ano passado o tão desejado destaque e sabíamos que, mais difícil do que alcançar o título, é manter-se nele. Por isso, agradeço a toda a nossa força de trabalho e reforço que a gestão é muito importante para nós. É o que nos norteia. O MEG é a bússola que nos guia neste caminho de sucesso e pretendemos estar aqui ainda por muitos e muitos anos”, disse o diretor da Copel Distribuição, Maximiliano Orfali, ao receber o troféu.

Excelência

A Copel Distribuição implantou definitivamente o Modelo de Excelência da Gestão (MEG) em 2009, mas anos antes já adotava práticas envolvidas no modelo. Entre os fatores de destaque estão a certificação de conformidade da Lei Sarbanes-Oxley (SOX), desde 2007; a adoção dos Indicadores Ethos, em 2008, como referência para um modelo de gestão empresarial voltado para a sustentabilidade; e a implantação da Certificação ISO 9001 nos processos principais da Cadeia de Valor.

O resultado é que, em 2014, a subsidiária obteve destaque no Prêmio Nacional da Qualidade da FNQ, categoria Clientes - antes de o prêmio ser remodelado e transformado no Melhores em Gestão - e em 2017 chegou ao reconhecimento máximo da Fundação como Destaque no Melhores em Gestão.

Também levou em 2018 o título de melhor em Qualidade da Gestão da Associação Brasileira das Distribuidoras de Energia Elétrica (Abradee) e, esta semana, foi eleita pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) a melhor grande distribuidora de energia de todo o País e da região Sul na percepção do cliente residencial, como referência ao Índice Aneel de Satisfação do Consumidor (IASC) aferido em 2018.

Telecom

Reconhecida como case de sucesso, a Copel Telecom também foi contemplada na premiação. Desde 2015 a subsidiária adota o MEG. Já foi destaque como referência em processos no Prêmio Nacional da Qualidade e, há três anos, adota práticas de aprimoramento de gestão por meio de um programa voltado à reestruturação dos processos e mudança do modelo mental.

“Estar entre as melhores pelo terceiro ano consecutivo mostra a importância da excelência de gestão dentro de um mundo competitivo e dinâmico, e isso é fundamental para que as empresas apresentem bons resultados. Não é a toa que na semana passada a Copel Telecom foi eleita a melhor internet do Paraná, tanto em velocidade quanto na qualidade do sinal, pelos próprios usuários”, destaca o diretor da Copel Telecom, Wendell Oliveira.

O Prêmio

O reconhecimento Melhores em Gestão foi realizado pela primeira vez ano passado, em substituição ao Prêmio Nacional da Qualidade, que a FNQ já promovia há 25 anos. Todos os anos, a FNQ recebe diversas candidaturas de empresas dos mais variados segmentos, mas, historicamente, apenas cerca de 15% das concorrentes conseguem superar a faixa de corte da pontuação e conquistar sua posição entre as empresas com melhor gestão no Brasil.