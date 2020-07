Copel incentiva uso consciente da energia

Com a suspensão das atividades presenciais nas escolas e a migração de muitos trabalhadores para o ambiente de home office, aumenta a preocupação das pessoas com relação ao uso da energia nas residências. A Copel registrou um aumento de 3,1% no consumo residencial faturado durante o primeiro semestre, na comparação com o mesmo período do ano passado.

Para auxiliar quem deseja tornar mais eficiente o consumo de energia no domicílio, o Espaço Energia – museu educativo mantido pela Copel em Curitiba – tem compartilhado dicas de eficiência no uso da eletricidade, em sua página no Instagram. Segundo o superintendente de Comunicação e Marketing da Copel, Luiz Gustavo Martins, o espaço aberto há pouco mais de um ano tem como objetivo também despertar a consciência dos visitantes sobre a sustentabilidade. “O consumo consciente é um dos objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU, que norteiam o nosso trabalho. Com as redes sociais, pudemos continuar levando essas informações às pessoas, mesmo durante a pandemia”, comenta.

Segurança

A página do Espaço Energia também compartilha dicas de uso seguro da energia elétrica, com o objetivo de evitar acidentes com choque elétrico. O conteúdo originou também uma série de vídeos disponibilizada às escolas, que neste momento de pandemia não podem receber a visita dos palestrantes do programa educativo Iluminando Gerações, mantido pela Copel para dar dicas importantes às crianças sobre como utilizar a energia de maneira consciente e seguro. Os vídeos compõem a playlist “Educação” do canal da empresa no YouTube, e podem ser acessados abertamente por educadores e alunos.

Dicas de economia

Para evitar o aumento no consumo de energia elétrica em casa, algumas medidas simples podem ser adotadas. É importante lembrar que chuveiro e geladeira respondem pela maior parte do consumo de uma residência, portanto, merecem maior atenção. Escolher um chuveiro com mais opções de temperatura e evitar banhos demorados são boas atitudes.

No caso da geladeira, deve-se evitar abrir a porta desnecessariamente, pois isto faz o aparelho trabalhar mais. Outra dica é não colocar alimentos ainda quentes dentro do refrigerador. Também é importante verificar se a borracha da porta está garantindo uma boa vedação.

Para a iluminação da casa, o ideal é optar pelo uso de lâmpadas led ou fluorescentes compactas, que são mais eficientes, e evitar acendê-las durante o dia.

Sem acidentes

Entre as principais orientações para o uso seguro da energia estão os cuidados com a fiação interna da casa, e a utilização de uma tomada para cada aparelho, sem o uso de “T” ou benjamin. Quando for necessário ligar mais de um equipamento, deve-se utilizar o filtro de linha.

Para troca de lâmpada ou pequenos reparos, o disjuntor deve ser desligado, para garantir a interrupção do fluxo de energia. Nos casos de manutenções mais complexas, é recomendado deixar a tarefa a cargo de um profissional habilitado.

Asimp/Copel