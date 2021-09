Crea-PR condecora profissionais engenheiros no Prêmio Destaque Profissional 2021

Homenagem será entregue em novembro, durante o Encontro Paranaense de Entidades de Classe (EPEC), em Foz do Iguaçu

Vinte e três profissionais engenheiros do estado foram eleitos no Prêmio Destaque Profissional 2021, cerimônia realizada e organizada pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná (Crea-PR). A premiação é uma iniciativa do Colégio de Entidades de Classe (CDER), do Colégio de Instituições de Ensino (CIE) e do Colégio de Inspetores (CI), de caráter exclusivamente cultural, sem fins lucrativos, realizado todos os anos pela autarquia.

Os vencedores representam as oito regionais do Crea-PR no estado: Ponta Grossa, Londrina, Maringá, Apucarana, Curitiba, Pato Branco, Cascavel e Guarapuava. Há três categorias: Educador Destaque, Carreira Destaque e Profissional Destaque. “O objetivo é valorizar o bom exercício da atividade profissional. Na categoria Carreira, os critérios considerados são a solidez do profissional no mercado e sua história. Na Destaque, elegemos um profissional que obteve relevância em algum trabalho que executou e, na Educador, valorizamos profissionais que têm atuação importante na área acadêmica, com o objetivo de aproximar o Crea-PR das instituições de ensino”, explica o Gerente de Relações Institucionais do Crea-PR, Claudemir Prattes, sobre a oitava edição do evento.

Prattes explica como funciona o processo de indicação e eleição. “Nós temos três colegiados que elegem os nomes indicados pelas entidades de classe ou instituições de ensino. Esses colegiados são compostos por conselheiros, inspetores e outros membros do Crea-PR”. Os premiados receberão o reconhecimento durante o Encontro Paranaense de Entidades de Classe (EPEC), agendado para acontecer entre os dias 10 e 12 novembro, em Foz do Iguaçu. “Vamos fazer um evento híbrido. Convidaremos todos os vencedores para comparecerem presencialmente, se assim quiserem e tiverem disponibilidade, obedecendo, claro, a todos as medidas sanitárias estabelecidas pelas autoridades”, completa.

Premiados de Londrina

Em Londrina, três profissionais foram eleitos nas categorias. Carlos José Marques da Costa Branco, graduado em Engenharia Civil pela Universidade Estadual de Londrina (UEL) em 1977, foi contemplado na categoria Profissional Destaque. “Eu não esperava a notícia. Fiquei surpreso e muito feliz. Meu sentimento é de gratidão por ter sido escolhido. Estou emocionado e honrado por representar um clube (Clube de Engenharia e Arquitetura de Londrina - CEAL), que é uma entidade muito importante em Londrina”, disse o membro do Conselho Consultivo e Coordenador da Câmara Especial de Representatividade do Sistema no CEAL.

O Engenheiro Civil Richard Poli Soares foi o mais votado da categoria Educador Destaque. “É com inefável gratidão aos colegas da nossa amada engenharia paranaense, ao depositarem o voto em mim; aos colegas da academia, os quais me proporcionam contínuo aprendizado; aos queridos discentes, que certamente me ensinam mais do que eu, que honrosamente recebo esse relevante prêmio”, comentou o professor que ministra aulas nos cursos de Direito, Enfermagem, Engenharia Civil e que tem mais de duas décadas de experiência em saneamento ambiental, além de diversas especializações e mestrado em Engenharia de Edificações e Saneamento.

Alfredo Braz da Costa Alemão completa a lista dos premiados em Londrina na categoria Carreira Destaque. “É um imenso orgulho ter sido escolhido nessa categoria. O Crea-PR é, sem dúvida, uma instituição de nome e credibilidade, e ter recebido esse prêmio do Conselho é um motivo de enorme satisfação. Nesses meus 35 anos de carreira, quase que na totalidade ligado ao IDR-PR, busquei sempre primar pela seriedade e fazer a diferença onde atuo. Eu só tenho a agradecer à Associação de Engenheiros de Ibaiti e a todos os colegas que se manifestaram positivamente por essa escolha. Também agradeço a toda minha família, que sempre me apoiou. Espero responder a confiança que foi a mim delegada, concluiu.

O nome dos premiados pode ser acessado pelo www.crea-pr.org.br/ws/premio-destaque-profissional .

Asimp/Crea/Pr