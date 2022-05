Crea-PR e entidades de classe preparam documentos para apresentação na Alep

Doze projetos de lei que tramitam na Assembleia Legislativa foram elencados como prioritários após análise de profissionais das Engenharias, Agronomia e Geociências, durante o 6º Proec

No dia 7 de junho, representantes do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná (Crea-PR) participarão do Grande Expediente da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep). Na oportunidade, serão apresentados aos deputados três documentos, entre eles a manifestação de apoio a 12 projetos de lei que tramitam na casa, elencados como prioritários sob aspectos de influência e importância para as Engenharias, a Agronomia e as Geociências.

A análise dos projetos e a elaboração dos documentos aconteceram em Cascavel, nos dias 19 e 20 de maio, durante o 6º Seminário do Programa de Apoio às Entidades de Classe do Crea-PR (Proec). O evento reuniu representantes de 63 entidades e também coordenadores dos colegiados de instituições de ensino e de inspetores do Conselho e lideranças do sistema.

Claudemir Marcos Prates, gerente do departamento de Relações Institucionais do Crea-PR, relata que o encontro foi o ambiente ideal para a consolidação dos materiais, que estão em fase final de redação.

“O grande destaque do Proec foi o intenso debate, especialmente dos projetos de lei que tramitam na Alep. Em torno de 150 profissionais de diversas modalidades das Engenharias, Agronomia e das Geociências validaram diretamente os documentos. Durante todo o processo, discutido amplamente em todo o Estado, aproximadamente 500 profissionais estiveram envolvidos”, ressalta Claudemir.

Além dos projetos de lei, os participantes do 6º Proec também validaram o Estudo Básico de Desenvolvimento Estadual (EBDE), com base no trabalho realizado entre 2020 e 2021 pelo programa “Agenda Parlamentar”, criado pelo Crea-PR para contribuição dos profissionais a gestores públicos, com propostas para implantação de políticas públicas, nas áreas das Engenharias, Agronomia e Geociências. E também aprovaram a proposição da Frente Parlamentar da Engenharia, Agronomia e Geociências para o Desenvolvimento Sustentável.

Os três documentos serão entregues aos deputados estaduais, no dia 7 de junho, na Alep.

Samara Rosenberger/Crea-PR