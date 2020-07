Crea-PR inicia processo de eleição para novo inspetores

O Crea-PR realiza nas próximas semanas a eleição para a escolha de inspetores para atuação no período de 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2023. O Edital de convocação eleitoral foi publicado nesta segunda-feira, dia 06 de julho, e os interessados em concorrer à função poderão realizar sua solicitação de registro de candidatura de 13 a 27 de julho, pela internet, diretamente na área restrita do profissional ou no site www.crea-pr.org.br, menu Institucional > Eleições > Eleição Inspetores 2020. Nesta página, que tem todas as informações referentes ao pleito, é possível consultar o Regulamento, onde está descrito quais profissionais estão aptos à candidatura.

Devem ser eleitos 210 inspetores, sendo um para cada modalidade das Câmaras Especializadas de Engenharia do Crea-PR, em cada uma das 35 Inspetorias. São as modalidades: Agronomia; Civil; Elétrica; Mecânica e Metalúrgica; Química, Geologia e Minas; e Agrimensura e Segurança do Trabalho. O mandato terá duração de 36 meses.

O papel do Inspetor

O Inspetor desempenha importante papel junto ao Crea-PR. Sua atuação é focada em buscar a inserção do profissional nos diferentes contextos de trabalho, poia ao longo do mandato ele contribui com a valorização profissional e a defesa da sociedade, sendo sua função preponderante para o alcance dos objetivos do Conselho.

Faz parte de suas atribuições representar o presidente do Crea-PR perante autoridades locais, profissionais da região e comunidade em geral dentro da jurisdição da inspetoria; divulgar a legislação profissional e o código de ética, incentivando a sua adoção por todos os seus pares; cumprir e fazer cumprir as disposições previstas na legislação do Confea e Crea-PR; colaborar com as Câmaras Especializadas no desenvolvimento de atividades e na elaboração do plano de fiscalização; estar em permanente contato e atuação junto ao Colégio de Inspetores; participar, quando convidado, de fiscalizações programadas, entre elas, as fiscalizações de acessibilidade e fiscalizações preventivas e integradas, além de apoiar a visibilidade e a eficácia da fiscalização; contribuir para a melhoria da percepção da Câmara Especializada acerca das características e particularidades que cercam a prática do exercício profissional na circunscrição de sua Inspetoria.

Candidatos e votação

Estão aptos a concorrer à eleição para Inspetor os profissionais de nível superior, sem débitos relativos à anuidade ou processos de fiscalização. O candidato também não pode ter cometido infração ao código de ética nos últimos cinco anos, ser funcionário remunerado do Sistema Confea/Crea ou acumular mais de dois mandatos consecutivos.

Todo o processo eleitoral ocorre via internet. O período de registro de candidaturas vai até 27 de julho. Os profissionais terão acesso à votação através do acesso restrito. O período de votação irá se estender por duas semanas, de 10 a 24 de agosto. A lista com os nomes dos eleitos será divulgada no dia 17 de setembro.

Asimp/Crea