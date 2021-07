Criai acompanha e pede apuração de denúncia de trabalho infantil em Maringá

Como presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente, do Idoso e da Pessoa com Deficiência (Criai), e em nome dos demais deputados membros da Comissão Permanente, o deputado estadual Cobra Repórter (PSD), vice-líder do Governo, solicitou à delegada Karen Friedrich, do Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente (Nucria) de Maringá, informações sobre o caso em que família de líderes religiosos é presa em operação contra trabalho infantil, conforme divulgou toda a imprensa na última sexta-feira (23).

No ofício, o deputado solicita que, ao final da investigação, a Criai seja informada das providências tomadas pelo Nucria, para que se possa fazer um trabalho conjunto na proteção às crianças.

“Uma coisa absurda as denúncias de que crianças eram usadas para trabalhar na cozinha e vender pizzas nas ruas. Depois eram submetidas a condições subumanas, sem alimento e local adequado para viverem. Vamos acompanhar e queremos que as providências sejam tomadas”, afirmou o presidente da Criai.

Meire Bicudo e Veruska Barison/Asimp