Criai apoia mais um Webinar Fortis Paraná

A Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente, do Idoso e da Pessoa com Deficiência (Criai) da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), presidida pelo deputado estadual Cobra Repórter (PSD), está apoiando mais um Webinar Fortis Paraná, que terá como tema a 20ª Semana da Paz no Paraná.

O evento será nesta sexta-feira (04) das 15h30 às 17h e é organizado pela Força-Tarefa Infância Segura (Fortis/PR), coordenada pelo Departamento de Justiça da Secretaria da Justiça, Família e Trabalho do Paraná (Sejuf).

A abertura será realizada pela Gerente de Projetos do Departamento de Justiça da Sejuf, Cineiva Tono. Os palestrantes serão: Gestor do Londrina Pazeando, Luis Claudio Galhardi, e a Coordenadora do Comitê de Implantação de Estratégias de Práticas Restaurativas nas Unidades escolares do Município de Londrina, Carla Cordeiro.

Link Formulário para inscrição Webinar 04/09: https://forms.gle/2tKGxeXag3NcCHen8

Link: https://www.youtube.com/watch?v=UrGw4jOjrrM