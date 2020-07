Criai solicita informações de caso de recém-nascida encontrada morta em saco de lixo

“Uma recém-nascida foi encontrada morta dentro de um saco de lixo no banheiro do terminal rodoviário de Alto Paraná na noite da sexta-feira (10). Mais uma barbaridade contra nossas crianças e exigimos que os culpados sejam punidos com rigor”, disse o deputado estadual Cobra Repórter (PSD), presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente, do Idoso e da Pessoa com Deficiência (Criai) da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep).

Na segunda-feira (13), logo que soube do crime, o presidente da Criai enviou ofício à delegacia que está investigando o caso solicitando detalhes. Segundo a Polícia Militar (PM), uma comerciante foi quem chamou a polícia. Ela contou à PM que um homem, de 48 anos, teria chegado em seu estabelecimento desesperado, pois tinha encontrado um bebê dentro de um saco de lixo no banheiro feminino.

No terminal rodoviário, a PM localizou a criança morta. De acordo com o Instituto Médico Legal de Paranavaí, a bebê, de 3 quilos e 53 centímetros, morreu por uma pancada na cabeça. A Polícia Civil foi acionada e está investigando o caso.

Meire Bicudo e Veruska Barison/Asimp