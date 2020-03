Dengue: Deputado Cobra Repórter quer produção em larga escala do bioinseticida desenvolvido pela UEL

"Estamos vivendo uma pandemia do coronavírus, mas não podemos esquecer da dengue, que continua afetando muitas pessoas e, em alguns casos, até levando a morte". A afirmação é do deputado estadual Cobra Repórter que, nesta semana apresentou na Assembleia Legislativa, um requerimento solicitando todo o apoio para a produção em massa do bioinseticida desenvolvido pela Universidade Estadual de Londrina (UEL) para o combate aos mosquito que transmite a dengue.

O requerimento, já aprovado em plenário, é direcionado ao governador Ratinho Junior, ao secretário da Saúde, Beto Preto, e ao superintendente de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Aldo Nelson Bona.

"Solicitamos o apoio do governo do Estado para que dê suporte para a produção deste bioinseticida, ajudando inclusive nas questões das licenças da Anvisa. Ele contribui para a eliminação das larvas em reservatórios de água. O bioinseticida usa produtos naturais, conforme recomendações da OMS (Organização Mundial de Saúde)", afirma o deputado.

A produção imediata do produto poderia contribuir para reduzir a epidemia dengue no Paraná e sua aplicação deveria começar pelos municípios com situação mais grave, que já decretaram situação de epidemia, de acordo com o deputado.

O coordenador do projeto na UEL, professor João Antonio Cyrino Zequi, afirma que o bioinseticida é um produto biológico, seletivo, porque mata somente a larva do Aedes e não afeta a fauna associada (peixes e outros insetos, como libélulas, por exemplo). Além do mosquito da dengue, o bioinseticida elimina o culex (pernilongo comum). Estão sendo realizados experimentos para que seja usado no combate, também, do borrachudo. Esses testes estão sob a responsabilidade do professor Luis Alves, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, em Cascavel.