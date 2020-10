Deputada Federal Aline Sleutjes destina mais de R$15 milhões para região Norte do Paraná

Com trabalho focado principalmente nos pequenos municípios do Paraná, parlamentar já indicou R$15 milhões para região Norte. Somados os recursos destinados para todo Estado, chegam a mais de R$75 milhões de reais.

A primeira mulher de direita eleita Deputada Federal na região dos Campos Gerais, e a primeira Deputada Federal de Castro Aline Sleutjes, está trabalhando com propósito e determinação pelo estado, e em pouco tempo de mandato, seu trabalho tem dado resultados expressivos. Em menos de dois anos na Câmara Federal, a parlamentar repassou mais de R$ 75 milhões em recursos para a população do Estado, sendo que, desse valor, mais R$15 milhões estão concentrados para a Região Norte. Uma conquista que está transformando a vida de muitos paranaenses.

“Estou na vida pública por um propósito, porque acredito na construção de um Brasil mais justo e com mais qualidade de vida, para todos. Lutei 20 anos para estar aqui e faço o meu máximo para provar aos meus eleitores e apoiadores que valeu a pena terem acreditado e me oportunizado este cargo. Ao lado do Presidente Jair Bolsonaro, tenho focado meus esforços em melhorar a vida dos paranaenses, lutando pelo Agro, pela Educação Especial, pela Saúde, respeitando as famílias, a juventude, trabalhadores, produtores e tendo um olhar diferenciado e acolhedor para os pequenos municípios, que são ainda mais carentes e precisam de uma voz no Governo Federal”, contou Sleutjes.

Na região Norte, a Deputada Aline Sleutjes tem feito a diferença principalmente para os pequenos municípios. É o caso de Santo Inácio, município com 5 mil habitantes e com mais de R$1milhão de reais em indicações e emendas. Valores expressivos também foram destinados para outros municípios, como Rolândia, Itaguajé, Colorado, Centenário do Sul, Cafeara, Arapongas, entre outros. Somados, 38 municípios do Norte estão sendo contemplados graças ao trabalho da parlamentar. Além disso, a Deputada Aline também indicou e enviou para a região, 11 pontos de internet via satélite para escolas e unidades de saúde, 28 respiradores e 10 academias ao ar livre.

O município de Cafeara, com cerca de 2,5 mil habitantes, é mais um dos pequenos municípios apoiados pela parlamentar. Segundo a Secretária Municipal de Educação, Ivonete de Albuquerque Guastala, foi pelo empenho e dedicação da Deputada Aline, que a cidade conseguiu voltar a ter o recurso para da merenda escolar. “Estávamos com problemas na liberação do recurso desde 2011. Já tínhamos tentado de todo jeito, inclusive indo para Brasília e com outros parlamentares. Quando expomos o problema para a Deputada Aline Sleutjes, ela prontamente nos ajudou, e em 12 dias, conseguimos resolver e ainda recebemos o atrasado. Esse foi só um exemplo, do que ela está fazendo por nós. Na cidade, temos muitas crianças que tem a merenda escolar como a principal refeição do dia. Somos pequenos, mas temos demandas como os grandes municípios, proporcionalmente. Mas não temos grandes indústrias e fonte de renda. Por isso, ter uma parlamentar que tem esse olhar diferenciado para nós, faz toda a diferença. Só temos a agradecer a Deputada Aline”, contou Ivonete.

Miraselva, que tem cerca de 1,7 mil habitantes, é outro pequeno município que foi beneficiado com a trabalho da Deputada Aline Sleutjes. Lá, graças ao trabalho da parlamentar junto ao Ministério da Saúde, 250 mil reais foram solicitados para a Saúde e estão auxiliando nas ações emergenciais de combate ao coronavírus “Temos muito carinho pela Deputada Aline Sleutjes. Ela é presente e olha pelos pequenos municípios, onde a fragilidade é maior, como é aqui. Além desse recurso, também recebemos 2 respirados e temos um ônibus escolar que já está liberado. Tudo isso, por intermédio da Deputada. Somos muito pequenos e não temos arrecadação própria, dependemos do FPM. Se não tivéssemos uma parlamentar como ela, que recebe nossas demandas e resolve, nossa população sofreria ainda mais. A Deputada Aline Sleutjes não promete: ela fala e faz”, contou o empresário e vereador, Élvio Tonin.

Para a Deputada do Agro, olhar para os pequenos municípios faz parte da realização do sonho de ver um Brasil mais justo e para todos. “Sonho com um país que cresça de forma sustentável, com um Paraná inovador e com mais oportunidades para o homem e a mulher do campo e da cidade grande e pequena, com brasileiros capazes de colaborar com a construção de um país mais justo. É nisso que acredito e que o me dá forças para seguir em frente. O trabalho não para. Sigo lutando pelo que acredito e na certeza que já começamos a construir um futuro melhor para todos”, finalizou Aline Sleutjes.

Paraná

Somados os recursos em todo Paraná, a Deputada Aline Sleutjes encaminhou mais de R$75 milhões de reais para melhor a vida dos paranaenses. Dentre eles, podemos destacar:

- R$14 milhões para Infraestrutura

- R$13 milhões para Saúde

- R$4,5 milhões para Educação

- R$2,5 milhões para Agricultura

- R$ 1,5 milhão para Defesa, Segurança e Cidadania.

Thaís Silva/Asimp