Deputado Cobra apresenta 26 requerimentos para o enfrentamento da crise decorrente do coronavírus

Em duas semanas de intenso trabalho, o deputado estadual Cobra Repórter (PSD) apresentou na Assembleia Legislativa do Paraná 26 requerimentos e um projeto de lei solicitando medidas para ajudar a conter a epidemia do coronavírus ou de auxílio à população e aos micros e pequenos empresários.

Mostrando sua força e credibilidade junto ao governo do Estado, alguns requerimentos já foram atendidos e colocados em prática pelo governador Ratinho Junior. Entre eles está o que garante apoio aos empresários, cujo pacote foi lançado ontem (27), "uma medida de fundamental importância, pois o anseio deste segmento é imenso", destaca Cobra Repórter.

Outras medidas que foram tomadas pelo governo do Estado, após a apresentação dos requerimentos de Cobra Repórter, foram a distribuição de alimentos para família de baixa renda, que está sendo feita pelos Núcleos Regionais de Educação e a suspensão dos cortes e da cobrança de água e luz por um período de 90 dias para as famílias cadastradas em programas sociais.

Na área da saúde, o secretário Beto Preto atendeu ao pedido do deputado e vai abrir a UTI do Hospital Regional do Norte Pioneiro, garantindo mais 10 leitos para a região. Também, depois do pedido do deputado Cobra Repórter, o governo está convocando estudantes de medicina para atender na ouvidoria do SUS e os de farmácia para reforçar as atividades nas farmácias da rede estadual que apresentam maior fluxo de usuários cadastrados.

Já em relação às comunidades indígenas, o deputado havia solicitado a vacinação contra a gripe e kits de higiene e o governo do Estado já está em contato com as lideranças das aldeias para ver suas necessidades e, nesta sexta, a Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho anunciou R$ 2,4 milhões para auxiliar crianças e adolescentes originários de comunidades indígenas e de famílias de quilombolas.

Quanto à vacinação dos idosos contra a gripe H1N1, Cobra Repórter havia sugerido a vacinação domiciliar ou em sistema de drivre-thru, como vem sendo aplicada em Curitiba. Alguns municípios já adotaram esta ideia como Londrina e Rolândia.

"Nossa atuação é no sentido de garantir o melhor para a população, para os pequenos empresários que estão sendo grandemente prejudicados e para os idosos e mais necessitados. Queremos amenizar os efeitos desta pandemia que está mexendo com a vida de todos. Nossas ações têm sido urgentes e pontuais e o governo tem entendido a necessidade e atendido as que são possíveis de imediato. Alguns itens importantes ainda estão sendo discutidos como suspensão da cobrança da tarifa de pedágio", destacou Cobra Repórter.