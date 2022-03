Deputado Cobra Repórter apresenta ofício para que os shoppings do Paraná tenham parques inclusivos

“O relato de uma mãe que viralizou na Internet me chamou a atenção para esse problema: parques infantis que não estão preparados para receber pessoas com deficiência. Temos que tornar esses ambientes acessíveis para todas as crianças”, disse o deputado estadual Cobra Repórter (PSD), presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente, do Idoso e da Pessoa com Deficiência (Criai), que, na segunda-feira (21), enviou um ofício aos gestores de shoppings do Estado do Paraná.

Segundo a mãe da criança de 3 anos, que tem dificuldades motoras, ela levou a menina para um parque montado temporariamente em um shopping de Londrina na sexta-feira (19). A criança, que é cadeirante, não conseguiu brincar em nenhum dos brinquedos, pois o parque não foi pensado para ser utilizado por pessoas com problemas de mobilidade. A mãe conta que tentou brincar com a menina em um escorregador: tirou a criança da cadeira e ia subir com ela no colo, mas foi barrada pela coordenadora do parque que informou que ele não era inclusivo.

O shopping disse para a mãe da criança que está buscando formas de tornar as atrações mais inclusivas.

“O precedente é pertinente para que todos os shoppings centers tomem o maior cuidado para com nossas crianças, adolescentes e idosos, assim como em especial, às pessoas portadoras de deficiência, a fim de que o princípio da inclusão dos vulneráveis seja norteador e uma prática costumeira, em todas as atividades oferecidas em todos os ambientes públicos e privados”, disse o deputado Cobra Repórter em seu ofício.

