Deputado Cobra Repórter apresenta PL para instituir o Dia dos Motoristas de Aplicativos

O deputado estadual Cobra Repórter (PSD), vice-líder do Governo, apresentou, na terça-feira (06), na Assembleia Legislativa, um Projeto de Lei (PL) para instituir o dia 25 de julho como Dia dos Motoristas de Aplicativos no Calendário Oficial de Eventos do Estado do Paraná, instituindo também a Semana de Prevenção à Violência e de Segurança para Passageiros e Motoristas de Aplicativos.

Segundo o texto do PL, a data foi escolhida pelo fato do dia 25 de julho ser o Dia de São Cristóvão, Padroeiro dos motoristas. Estão entre os objetivos: promover palestras, seminários, campanhas, mobilizações e outras atividades que permitam estimular a sensibilização da população acerca da importância de medidas preventivas para segurança de passageiros e motoristas de aplicativos; diminuir os indicadores relativos à ocorrência de violência nesse setor; gestionar junto aos governos federal, estadual, municipais e demais órgãos e instituições pertinentes para o intercambio de ações para segurança de passageiros e motoristas, entre outros.

“Esse é um assunto que acompanho: já protocolei, inclusive, um outro um Projeto de Lei solicitando uma Política de Estado de Monitoramento e Segurança Integrada para os transportes de passageiros. Ela inclui a implantação do botão do pânico para motoristas de aplicativo, de táxis e de vans homologadas para o transporte de turismo e escolar. O real propósito destes projetos é fazer com que o Estado tome a atitude para frear o crescente índice de violência, assaltos e roubos que estão acontecendo, principalmente, contra motoristas de aplicativos. Alguns profissionais estão desistindo da profissão com medo da criminalidade”, explicou o deputado Cobra Repórter.