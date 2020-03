Deputado Cobra Repórter apresenta requerimento sugerindo a distribuição de alimentos para famílias carentes

“Diante da rápida propagação do coronavírus, temos que tomar uma atitude para auxiliar pessoas em situação de rua e famílias carentes. Estas pessoas são as mais vulneráveis, pois muitas sobrevivem do trabalho informal e estão sujeitas a perder sua fonte de renda com o fechamento do comércio devido às medidas necessárias de isolamento social. Precisamos agir para ajudar que muitas dessas pessoas não passem fome”, disse o deputado estadual Cobra Repórter (PSD).

Pensando nisso, ontem (24), o deputado apresentou requerimento na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), solicitando providências, em caráter de urgência e emergência, para distribuição gratuita de cestas básicas e vitamina “C” concentrada (ácido ascórbico), visando auxílio na alimentação de famílias carentes ou vítimas de desemprego.

O requerimento foi endereçado ao governador Ratinho Junior e ao secretário estadual de Justiça, Família e Trabalho, Ney Leprevost.