Deputado Cobra Repórter destaca a criação da Frente Parlamentar de Encerramento dos Contratos de Pedágios

“Lutamos por um novo modelo de pedágio em nosso Estado com tarifa mais barata e mais rodovias duplicadas é o que queremos e defendemos em respeito aos paranaenses! Toda vez que eu passo na praça de pedágio de Jataizinho, por exemplo, eu sinto que estou sendo assaltado e garanto que essa revolta é de todos”, destacou o deputado estadual Cobra Repórter (PSD), vice-líder do Governo, ao comentar a criação da Frente Parlamentar de Encerramento dos Contratos de Pedágios no Paraná pela Assembleia Legislativa (Alep), na segunda-feira (14).

Os objetivos principais são fiscalizar os contratos e aditivos das rodovias firmados pelo Governo do Estado desde 1995 até 2021 e debater o encerramento dos atuais contratos. “Além disso, vamos acompanhar a discussão do novo modelo de concessão em negociação com o Governo Federal para que não haja o mesmo desrespeito de 20 anos atrás em que fomos obrigados a pagar tarifas astronômicas e, em compensação, obras previstas nos contratos não foram realizadas até hoje”, afirmou Cobra Repórter.

O deputado disse ainda que o governador Ratinho Junior e o secretário estadual de Infraestrutura, Sandro Alex, estão encabeçando essa discussão em Brasília para que os novos contratos prevejam um pedágio com menos da metade do preço praticado atualmente e garantam que as obras necessárias sejam realizadas logo nos primeiros anos da concessão.

Cobra Repórter lembrou também as irregularidades em concessões de rodovias federais do Paraná, que fazem parte do Anel de Integração, foram alvos das operações chamadas “Integração I e II”. De acordo com o Ministério Público Federal (MPF), as empresas pagaram pelo menos R$ 35 milhões de propina para obter mudanças nos contratos. O desvio de dinheiro estimado no esquema dos pedágios chega a R$ 8,4 bilhões.

Criado em 1997, o Anel de Integração interliga as principais cidades do Paraná. São seis lotes de concessão de estradas federais por um prazo de 24 anos. O Anel de Integração tem 2,4 mil quilômetros. As concessões vão até 2021.

A nova concessão deve ter cerca de 3,8 mil quilômetros de rodovias pedagiadas divididos em até oito lotes. Inicialmente, o Governo do Paraná queria a concessão de 4,1 mil quilômetros, mas, segundo a estatal que está elaborando o novo modelo, a Empresa de Planejamento de Logística (EPL), alguns trechos de estradas têm se mostrado inviáveis e devem ficar de fora da nova concessão. De acordo com o Governo do Estado, a duplicação e as obras de melhoria em pontos críticos estão entre as prioridades das novas concessões.

O líder do Governo, deputado Hussein Bakri (PSD), falou que “para o Governo, o que interessa é o preço mais baixo da tarifa e o maior número de obras possível. Esse modelo que está aí hoje é uma vergonha. Um crime. Temos divergências em vários temas aqui na Casa, mas este é um que une toda a Assembleia”.