Deputado Cobra Repórter destaca importância das denúncias no dia internacional pela prevenção da violência doméstica infantil

“O Paraná registrou pelo Disque Denúncia, entre janeiro e agosto deste ano, 1.168 denúncias relacionadas à violência contra crianças e adolescentes. Os dados demonstram a importância da prevenção e enfrentamento desse problema grave! É essencial neste combate a articulação de ações intersetoriais, responsabilização dos agressores e conscientizar a população sobre a importância das denúncias”, disse o deputado estadual Cobra Repórter, na quinta-feira (19), dia internacional pela prevenção da violência doméstica contra crianças e adolescentes.

O deputado, que é o presidente da presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente, do Idoso e da Pessoa com Deficiência (Criai) da Assembleia Legislativa do Paraná, lembra que o Estado possui um canal próprio que recebe denúncias o “Disque 181”. O “Disque 100” (Direitos Humanos), também recebe ligações de qualquer telefone fixo ou móvel. Ambos são gratuitos e funcionam 24 horas por dia. As denúncias são anônimas.

Cobra Repórter destaca ainda que, recentemente, a secretaria estadual da Justiça, Família e Trabalho (Sejuf) lançou o portal da Força-Tarefa Infância Segura (Fortis) (http://www.infanciasegura.pr.gov.br ) com o intuito de divulgar e ampliar a rede de proteção à infância no Paraná, que é prioridade na gestão do governador Ratinho Junior, envolvendo diversas áreas como da saúde, segurança, educação e assistência social. “Com o portal, vamos informar a população que existe uma rede nas diversas áreas para o atendimento e proteção da nossa gente”, explicou o secretário Ney Leprevost no lançamento.

Meire Bicudo e Veruska Barison/Asimp