Deputado Cobra Repórter destaca seu apoio aos cidadãos ucranianos

“Guerra só gera medo, tristeza, morte, destruição de famílias: o mundo não aceita mais guerras! Minha sincera solidariedade ao povo ucraniano. Defendo sempre a paz e a soberania nacional. Essa brutal invasão da Rússia à Ucrânia é condenável e esperamos uma solução pacífica para esse conflito o quanto antes”, disse o deputado estadual Cobra Repórter, vice-líder do Governo.

Na segunda-feira (07), a Assembleia Legislativa do Paraná realizou uma sessão especial de solidariedade e apoio à Ucrânia e ao Povo Ucraniano que contou com a participação do vice-governador Darci Piana e representantes da comunidade ucraniana no Paraná e no Brasil.

Durante a sessão especial, os parlamentares externaram todo o respeito e apoio da Assembleia à Ucrânia. Também foi hasteada a bandeira da Ucrânia em frente à sede do Poder Legislativo, juntamente com as bandeiras do Brasil e do Paraná.

O Paraná tem uma das maiores comunidades ucranianas do Brasil. Desde o dia 1º de março, a Assembleia Legislativa do Paraná está iluminada com as cores da bandeira da Ucrânia, em uma singela homenagem do Poder Legislativo à resistência do povo ucraniano, que sofre com os ataques militares realizados pela Rússia.

Meire Bicudo E Veruska Barison/Asimp