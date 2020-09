Deputado Cobra Repórter é reeleito presidente da Criai

O deputado estadual Cobra Repórter (PSD) foi reeleito presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente, do Idoso e da Pessoa com Deficiência (Criai) da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep).

Na última terça-feira (25), os membros da Comissão se reuniram de forma remota com o fim específico de proceder à instalação e à eleição do presidente e vice-presidente da Comissão para o segundo biênio da atual Legislatura, em conformidade com o art. 73 do Regimento Interno.

Estavam presentes os deputados Cobra Repórter (PSD), Cantora Mara Lima (PSC), Gugu Bueno (PL), Luciana Rafagnin (PT), Marcio Pacheco (PDT), Subtenente Everton (PSL) e Luiz Carlos Martins (PP).

Após declarada instalada a Comissão, passou-se em seguida à eleição. Realizada a votação, foram eleitos, por unanimidade dos votos, como presidente da Criai, o deputado Cobra Repórter e como vice, a deputada Cantora Mara Lima.

“Para mim, é uma honra e um grande desafio continuar à frente desta tão importante e representativa Comissão! Nesses dois primeiros anos na presidência, conseguimos colocar em prática ações importantíssimas, mas ainda temos um grande caminho a percorrer na garantia dos direitos de quem mais precisa”, destacou o deputado Cobra Repórter.

Entre as ações, o deputado destaca a lei sancionada pelo governador Ratinho Junior que institui a semana “Detox Digital Paraná”, que será realizada anualmente de segunda a domingo, integrando o dia 10 de outubro (Dia Mundial da Saúde Mental).

Outra iniciativa que o deputado ressalta foi aprovação do projeto de lei 540/19 para incluir no Calendário Oficial de Eventos do Estado o “JUNHO VIOLETA”, mês de conscientização e prevenção contra a violência à pessoa idosa.

O presidente da Criai também apresentou outros projetos importantes, tais como a implantação, em caráter permanente, de Forças-Tarefas para a defesa dos direitos das crianças, dos idosos e também das mulheres.

“Também aproveito para destacar a importância de nossos canais de comunicação para denúncias. Um deles é o site www.criaiparana.org onde é possível de forma bem prática denunciar qualquer crime ou abuso contra crianças, adolescentes, idosos ou pessoas com deficiência. A partir daí, encaminhamos prontamente às autoridades competentes para investigação”, lembrou Cobra Repórter.

Meire Bicudo e Veruska Barison/Asimp