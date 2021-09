Deputado Cobra Repórter é titular do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Assembleia Legislativa

O vice-líder do Governo, deputado estadual Cobra Repórter (PSD) assumiu na segunda-feira (13) a vaga de titular no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Assembleia Legislativa do Paraná. A instalação ocorreu durante a sessão plenária em cumprimento ao que determina o Regimento Interno e o Conselho será presidido pelo deputado Jonas Guimarães.

Também compõem o Conselho de Ética na condição de titulares os deputados Emerson Bacil (PSL), Michele Caputo (PSDB) e Tadeu Veneri (PT). Já os suplentes são os deputados Delegado Fernando Francischini (PSL), Hussein Bakri (PSD), Galo (PODE), Paulo Litro (PSDB) e Arilson Chiorato (PT).

O Conselho de Ética tem como atribuições indicar a perda do mandato do parlamentar ou indicar penalidades, após quebra de decoro.

Meire Bicudo e Veruska Barison/Asimp