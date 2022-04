Deputado Cobra Repórter entrega Menção Honrosa ao delegado Alysson Tinoco

O deputado estadual Cobra Repórter (PSD), vice-líder do Governo, entregou, ontem (12), durante sessão da Assembleia Legislativa, a Menção Honrosa ao delegado da Polícia Civil do Paraná (PCPR) que atua na cidade de Colorado, Alysson Tinoco, pelo inovador trabalho em prol da causa animal. O delegado estava acompanhado do coordenador da Defesa Civil de Colorado, Rosivaldo Aparecido (Zoinho), do investigador da Polícia Civil, Márcio Bertoni, e do agente penitenciário, Caio César Nunes Silva.

"Através de um requerimento na Assembleia, solicitei a homenagem ao delegado Alysson Tinoco. Sou um defensor da causa animal com leis e projetos direcionados para esta área e acompanho o trabalho deste nobre delegado. A população do Estado do Paraná está vendo resultado: um delegado combativo, que trabalha para evitar maus-tratos e abusos contra a vida de cães e gatos de estimação, os abandonados e outros animais", disse o deputado Cobra Repórter.

O deputado Cobra Repórter lembra que é autor da lei que criou o “Julho Dourado”, um mês de reflexão sobre a saúde animal e contra o abandono. Ele tem apresentado várias propostas no sentido de proteger e dar assistência aos animais no Estado do Paraná: é precursor de uma dos maiores programas de castração de cães e gatos do país, o Castrapet; tem projeto um de lei que propõe a obrigatoriedade de prestação de socorro a animais quando atropelados por condutores de veículos automotores nas ruas, rodovias e demais vias públicas, ficando sujeito às sanções do código penal; trabalha para a implantação de um Crematório Animal Público Regional em Londrina e de um Hospital Regional Público Veterinário também em Londrina; apresentou um projeto de lei para instituir o serviço permanente de denúncia de violência via número de whatsapp ou telegram em todo o Paraná, o “S.O.S Animal”, entre outros.

Meire Bicudo e Veruska Barison/Asimp