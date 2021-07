Deputado Cobra Repórter participa da entrega de carros para o PSF aos 399 municípios do Paraná

“Os 399 municípios do Paraná estão recebendo veículos do Governo do Estado para o Programa Saúde da Família (PSF)! É como digo sempre aqui: saúde é a prioridade do nosso mandato de deputado estadual. Temos buscado reunir todos os esforços para conseguir viabilizar recursos financeiros para o enfrentamento dessa pandemia”, explicou o deputado estadual Cobra Repórter (PSD), vice-líder do Governo.

Ontem (30), o Governo do Estado entregou 1.211 automóveis para as secretarias municipais de saúde. O deputado estadual Cobra Repórter esteve na solenidade realizada no Palácio Iguaçu, em Curitiba! Os carros vão reforçar a estratégia da Saúde da Família, que presta atenção primária e leva o atendimento médico para dentro da casa dos paranaenses.

Esta é a maior renovação da frota da Saúde no Paraná, com investimento total de R$ 41,7 milhões pelo Governo do Estado. O programa dá sustentação à política de cuidado aos idosos. Com a pandemia, a estratégia será ampliada para o acompanhamento de pacientes que já tiveram Covid-19. Assim, os automóveis dão mais autonomia a agentes e equipes de saúde em cada município para o deslocamento até os pacientes, monitorando a evolução de possíveis sequelas causadas pelo coronavírus.

A expectativa é que os veículos possibilitem a realização de 100 mil consultas por mês em todo o Paraná. “É um dia muito importante para a Saúde do Paraná porque reforça a parceria com os municípios. Esses veículos vão ajudar no atendimento da família, focado nos idosos e também nas pessoas que tiveram alguma sequela da Covid-19. São equipamentos doados aos municípios, vamos estar mais próximos das pessoas”, afirmou o governador Ratinho Junior.

Saúde Da Família

O Programa Saúde da Família está no primeiro nível de atenção no Sistema Único de Saúde (SUS) e é considerada uma estratégia para o fortalecimento da atenção básica. A partir do acompanhamento de um número definido de famílias, localizadas em uma área geográfica delimitada, são desenvolvidas ações de promoção da saúde, prevenção, recuperação, reabilitação de doenças e agravos mais frequentes. A metodologia envolve equipes multiprofissionais e integração com demais áreas do atendimento social.

“Eles trabalham centrados no cuidado da pessoa, não só da doença. São responsáveis por visitar regularmente a casa do paciente. Ganham sua confiança para serem recebidos! O Programa Saúde da Família é um serviço brilhante. O trabalho deles salva vidas e melhora a qualidade de vida das pessoas”, disse o deputado estadual Cobra Repórter que, recentemente, acompanhou o atendimento de uma das equipes do PSF em Cambé.

Meire Bicudo e Veruska Barison/Asimp