Deputado Cobra Repórter passa a ser titular da Comissão de Orçamento da Assembleia Legislativa

O deputado estadual Cobra Repórter (PSD), vice-líder do Governo, foi informado, ontem (06), que ele passa a ser titular da Comissão de Orçamento da Assembleia Legislativa do Paraná no lugar do ex-deputado Ademir Bier (PSD), que deixou o cargo que ocupava como parlamentar desde abril do ano passado após o retorno de Guto Silva à Assembleia Legislativa.

O deputado estadual Cobra Repórter era suplente, assume a condição de titular na Comissão e já recebeu a convocação para a primeira reunião na segunda-feira (11), às 14h15, no Auditório Legislativo.

Em pauta, o Projeto de Lei nº 117/2022 do Poder Executivo que tem como objetivo a aprovação de abertura de crédito especial no valor de R$ 10.464.316,00 ao vigente orçamento da secretaria estadual de Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas, aprovado pela Lei n° 20.873, de 15 de dezembro de 2021, visando a criação do Projeto 5084 – requalificação Urbana e Integrada de Bairros/Infraestrutura – Nossa Gente.

Meire Bicudo e Veruska Barison/Asimp