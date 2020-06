Deputado Cobra Repórter pede isenção do IPVA 2020 para motoristas do transporte escolar

“Os motoristas do transporte escolar estão com sérias dificuldades desde a suspensão das aulas no início da pandemia do novo coronavírus. Eles cobram ajudas emergenciais enquanto as aulas estiverem paralisadas”, explicou o deputado estadual Cobra Repórter (PSD), que está empenhado em ajudar a categoria!

Por conta disso, ele apresentou ontem (16), na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), mais um requerimento na tentativa de cobrar ações do Poder Executivo. Desta vez, o deputado solicita em caráter de urgência o perdão dos débitos do imposto sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA) de 2020 e a isenção do IPVA 2021 para vans de microempresas e operadoras do transporte escolar e demais operadores autorizados para transporte de pessoas em vans (como Turismo, etc).

Além disso, solicita a abertura de linha de crédito específica para este segmento por intermédio do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) e da Agência de Fomento Paraná a fim de que eles possam suportar gravíssimo impacto financeiro advindo do isolamento social dos alunos em virtude da pandemia. O requerimento foi endereçado ao governador Ratinho Junior e aos secretários estaduais da Fazenda, Educação e da Justiça, Família e Trabalho.

“Esses trabalhadores precisam de financiamento com taxa de juros extremamente baixas, com carência para o primeiro pagamento enquanto perdurar a pandemia, pois, somente assim, poderão reiniciar gradativamente suas atividades com a segurança, qualidade e responsabilidade que sempre demonstraram no trato do transporte dos filhos das famílias paranaenses. Os operadores do transporte escolar merecem a devida atenção e proteção do Poder Público neste momento de dificuldades históricas”, disse o deputado Cobra Repórter.