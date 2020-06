Deputado Cobra Repórter pede retomada urgente dos atendimentos presenciais do Detran/PR

“O Departamento de Trânsito do Paraná (Detran/PR) está retomando aos poucos os atendimentos presenciais, mas as reclamações que tenho recebido são inúmeras da necessidade da volta total dos atendimentos. Claro que a retomada deve ser feita só permitindo o acesso com máscara e limitando o número de pessoas para não ter aglomerações”, disse o deputado estadual Cobra Repórter (PSD).

Por conta disso, o deputado Cobra Repórter apresentou ontem (08), na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), requerimento solicitando medidas urgentes, no sentido de promover a reabertura das Circunscrições Regionais de Trânsito (Ciretrans), Postos de Atendimento e Postos de Atendimento Avançado do Departamento de Trânsito do Paraná.

O requerimento foi endereçado ao governador Ratinho Junior e ao diretor-geral do Detran/PR, coronel Cesar Kogut. O Detran/PR possui 100 Circunscrições Regionais de Trânsito e 220 Postos de Serviços de Trânsito, sendo 09 Postos Avançados, vinculados a elas e mantidos em parcerias com as Prefeituras em todo o Estado. Também estão disponíveis unidades nas ruas da cidadania de Curitiba e unidades volantes autônomas e informatizadas (Detran Móvel) que levam os serviços do órgão às mais diversas localidades paranaenses.

“A paralisação destas unidades do Detran/PR está prejudicando a população dificultando também as operações de recuperação de veículos apreendidos. Pedimos ainda que seja concedido pelo Governo do Estado a isenção de taxas e diárias como medida de apoio à população neste momento triste que estamos atravessando de dificuldades financeiras, de distanciamento social e de pandemia”, justificou o deputado Cobra Repórter.