Deputado Cobra Repórter pede rigor nas investigações da morte de menino autista em Ponta Grossa

O deputado estadual Cobra Repórter (PSD), presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente, do Idoso e da Pessoa com Deficiência (Criai) da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) apresentou, ontem (21), um ofício solicitando rigor nas investigações da morte de um garoto autista de 19 anos na cidade de Ponta Grossa.

“A Polícia Civil do Paraná (PCPR) está investigando o caso. Ele foi encontrado morto na sexta-feira (18), na casa onde morava com a mãe e o padrasto. Após investigações preliminares, a polícia decretou a prisão do casal. Segundo a PCPR, o jovem tinha marcas de agressão e o casal é suspeito de maus-tratos. A polícia suspeita que o garoto era agredido pelo menos desde 2018. Na época, a vítima deixou de frequentar um centro especializado em autistas. Isso é inconcebível, um absurdo e a Criai vai acompanhar os trabalhos da polícia de perto para que a justiça seja feita”, declarou o deputado Cobra Repórter.

A Polícia Civil informou que o jovem era mantido em condições subhumanas na residência do casal: em um banheiro desativado, com teto mofado, infiltrações, sem iluminação e sem condições de higiene. O rapaz também seria amordaçado durante crises. Diante das provas colhidas no local, os policiais autuaram o casal pela prática de maus-tratos com resultado morte. A pena pode chegar a 12 anos de prisão.

Meire Bicudo e Veruska Barison/Asimp