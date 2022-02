Deputado Cobra Repórter pede voto de repúdio pela invasão na Igreja do Rosário 

O vice-líder do Governo, deputado estadual Cobra Repórter (PSD), apresentou na segunda-feira (7), na Assembleia Legislativa um requerimento solicitando voto de repúdio pela invasão ocorrida na Igreja do Rosário, no Centro Histórico da cidade de Curitiba, no último sábado (5) por um grupo de manifestantes. Na sua avaliação o ato desrespeitou a sagrada celebração litúrgica da missa católica.

“Sou católico e sei da importância da liturgia, mas independente da religião ou de qual tipo de celebração, entendo que foi um ato descabido a invasão e interrupção por parte de militantes portando bandeiras de partidos. A existência de racismo precisa ser discutida e combatida, mas deve ser feita dentro dos limites do respeito por todas religiões, pela fé das pessoas, sem agressões grosseiras, violências e transgressão de direitos”, justificou o deputado.

Ele manifestou ainda solidariedade e respeito à família do jovem congolês Moïse Kabagambe, brutalmente assassinado no Rio de Janeiro, pedindo medidas severas para a punição dos culpados.

Em relação às manifestações, Cobra Repórter entende que devem ser pacíficas e que busquem de forma ordeira, a justiça e a erradicação do racismo no país.

Meire Bicudo e Veruska Barison/Asip